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O filho do último xá do Irão, Reza Pahlavi, acusou esta sexta-feira o clero iraniano de se ter tornado uma “força de ocupação” que “sequestrou” o país e apelou à comunidade internacional para garantir a transição para a democracia.

Em conferência de imprensa, o líder opositor, exilado nos Estados Unidos, afirmou que o regime teocrático perdeu toda a legitimidade e que a situação no país exige uma resposta rápida da comunidade internacional.

Pahlavi tem emergido nos últimos dias como uma das vozes mais contundentes da oposição, num contexto de protestos e agitação social que já duram há quase três semanas em várias regiões do Irão, com relatos de milhares de manifestantes mortos.

O filho do antigo monarca, deposto pela revolução de 1979 que instaurou o atual regime teocrático do Irão, apresentou também os principais pontos de um plano para os “primeiros 100 dias após o colapso do regime”, que começaria com a restauração da confiança económica e a garantia do funcionamento dos serviços essenciais.

Para Pahlavi, esse período inicial incluirá igualmente o lançamento de um processo constitucional sob observação internacional, destinado a preparar eleições “livres e justas”, tendo como objetivo fundamental permitir aos iranianos assumir o “controlo total do seu próprio destino” através da devolução do poder “retirado pelo regime”.

Pahlavi declarou-se convicto de que dispõe do apoio necessário para liderar a transição política no país.

“Estou certo de que tenho o apoio dos meus concidadãos e acredito que o povo iraniano já declarou de forma esmagadora quem deseja que lidere esta transição”, assegurou Pahlavi, afirmando o seu “compromisso inabalável com a democracia e os direitos humanos”, garantindo que essa tem sido a sua posição desde sempre.

Pahlavi defendeu ainda a legitimidade de uma eventual operação militar norte-americana destinada a enfraquecer as autoridades iranianas e a proteger a população civil.

“Qualquer ataque contra as entidades repressivas do regime facilitará a nossa tarefa, evitará mais perdas de vidas e enfraquecerá o regime ao ponto de a resistência se tornar inútil”, argumentou o opositor.

O filho do xá acrescentou que tal pressão poderá levar a liderança iraniana a renunciar e a sociedade a reconhecer que o regime entrou em colapso.

O opositor apelou a uma ação urgente da comunidade internacional, sustentando que quanto mais cedo a ajuda chegar, mais vidas poderão ser salvas.

Pahlavi reiterou ainda a sua confiança no Presidente norte-americano, Donald Trump, recordando as declarações daquele chefe de Estado de que “a ajuda está a caminho”.

“Acredito que o Presidente é um homem de palavra”, concluiu Pahlavi.