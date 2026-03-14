Donald Trump anuncia Matt Floca como novo diretor do Kennedy Center

Donald Trump anunciou esta sexta-feira a nomeação para diretor do Kennedy Center para as Artes Performativas. A escolha recaiu sobre Matt Floca que, até aqui, ocupava o cargo de vice-presidente de operações. O novo nome ainda terá de ser aprovado pelo Conselho de Administração — cujos membros foram nomeados por Trump no início do ano passado, depois de ter retirado do órgão os nomes democratas.

“Matt ajudou-nos a alcançar um progresso tremendo em trazer o centro para o nível mais alto de excelência!”, elogiou o Presidente norte-americano numa publicação na sua Truth Social. Na mesma publicação, Trump também deixou elogios a Richard Grenell, que presidia ao Kennedy Center até aqui. “Ric Grenell fez um ótimo trabalho a ajudar a coordenar vários elementos do centro durante um período de transição e quero agradecer-lhe pelo trabalho incrível que fez”, escreveu.

Contudo, nos bastidores a relação entre Grenell e Trump ter-se-á deteriorado, segundo relataram várias fontes à CNN. Um responsável da Casa Branca salientou ao canal norte-americano que a saída de Grenell sempre esteve planeada e que o seu papel à frente do Kennedy Center já estava definido como sendo de transição.

O período de transição a que Trump se refere não inclui apenas as mudanças na direção e na administração no centro artístico em Washington. Na fachada do Kennedy Center, lê-se agora “The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”. Porém, apesar de a administração norte-americana se referir agora à instituição como Trump-Kennedy Center, a mudança de nome numa instituição federal precisa de ser aprovada pelo Congresso.