Mais um dia do bloqueio norte-americano do Estreito de Ormuz, com Washington a anunciar que nenhum navio furou o bloqueio. A Reuters noticiou, contudo, que um petroleiro chinês, sancionado pelos EUA, atravessou o estreito.

De Teerão, surgiram reações agressivas ao bloqueio, mas apenas na retórica. As Forças Armadas do Irão consideraram o bloqueio “ilegal”, um porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana disse que os iranianos ainda podem usar “capacidades ainda não usadas” caso o conflito se agrave e um conselheiro do Líder Supremo, Mohammad Mokhber, avisou que o Irão vai “abrir novas frentes” e “aumentar as pressões económicas”.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, contudo, declarou que pode haver novas conversações entre Estados Unidos e Irão “ao longo dos próximos dois dias”. “Eles gostariam de fazer um acordo. Gostariam muito”, afirmou. Não houve reação pública por parte do Irão.

Ao 46.º dia de guerra, os embaixadores do Líbano e de Israel em Washington tiveram conversações, mas da reunião não saíram detalhes públicos. No entanto, o embaixador israelita, Yechiel Leiter, classificou-as como “excelentes”.

Itália tomou uma decisão de peso ao suspender o seu acordo de defesa com Israel. Para além disso, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, classificou os ataques das IDF em Beirute como “inaceitáveis”. Por estas razões, Israel convocou o embaixador italiano para protestar.

Pode recordar todos os acontecimentos de segunda-feira aqui.

Estes foram os desenvolvimentos na guerra no Médio Oriente ao longo desta terça-feira, dia 14 de abril:

No Irão

Imagens de satélite revelaram a destruição nas províncias iranianas de Teerão, Kermanshah e Ilam. Os danos foram provocados antes do cessar-fogo entrar em vigor.

nas províncias iranianas de Teerão, Kermanshah e Ilam. Os danos foram provocados antes do cessar-fogo entrar em vigor. O Comando Central dos Estados Unidos anunciou que nenhum navio furou o bloqueio no Estreito de Ormuz imposto pelos EUA.

imposto pelos EUA. A Reuters noticiou, contudo, que um petroleiro chinês , sancionado pelos EUA, atravessou o estreito.

, sancionado pelos EUA, atravessou o estreito. As Forças Armadas do Irão consideraram o bloqueio “ilegal” .

. Os Estados Unidos anunciaram que vão começar a usar meios aéreos para aplicar o bloqueio em Ormuz.

para aplicar o bloqueio em Ormuz. Uma fonte revelou à Bloomberg que o Irão está a ponderar pausar os carregamentos de navios , para não testar o bloqueio.

, para não testar o bloqueio. Um porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana disse que os iranianos ainda podem usar “capacidades ainda não usadas” caso o conflito se agrave.

iraniana disse que os iranianos ainda podem usar “capacidades ainda não usadas” caso o conflito se agrave. Um conselheiro do Líder Supremo, Mohammad Mokhber, avisou que o Irão vai “abrir novas frentes” e “aumentar as pressões económicas”.

e “aumentar as pressões económicas”. O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que pode haver novas conversações entre Estados Unidos e Irão “ao longo dos próximos dois dias” . “Eles gostariam de fazer um acordo. Gostariam muito”, afirmou.

. “Eles gostariam de fazer um acordo. Gostariam muito”, afirmou. O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse ao homólogo francês, Emmanuel Macron, que as negociações no Paquistão colapsaram por causa de exigências “nada razoáveis” dos EUA.

dos EUA. Contudo, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, sublinhou que o cessar-fogo está a aguentar.

está a aguentar. Os Estados Unidos decidiram não renovar a suspensão de sanções às exportações de petróleo do Irão.

Um porta-voz do Governo iraniano admitiu que o regime não tem fundos suficientes para cobrir toda a reconstrução do país após a guerra.

do país após a guerra. O porta-voz do Parlamento iraniano, Bagher Ghalibaf, elogiou o Papa Leão , chamando-lhe “sem medo”. Donald Trump disse “não ter nada pelo qual pedir desculpa”, um dia depois de ter atacado o Papa em matérias como a sua posição face à Guerra do Irão.

, chamando-lhe “sem medo”. Donald Trump disse “não ter nada pelo qual pedir desculpa”, um dia depois de ter atacado o Papa em matérias como a sua posição face à Guerra do Irão. A Rússia retirou praticamente todo o pessoal que tem numa central nuclear iraniana.

Em Israel e no Líbano

Os embaixadores do Líbano e de Israel em Washington tiveram conversações que contaram com a presença do Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Não houve detalhes públicos sobre como decorreram as negociações, mas o embaixador israelita, Yechiel Leiter, classificou-as como “excelentes”.

e de em Washington tiveram conversações que contaram com a presença do Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Não houve detalhes públicos sobre como decorreram as negociações, mas o embaixador israelita, Yechiel Leiter, classificou-as como “excelentes”. As IDF anunciaram que um soldado morreu e três ficaram feridos em combates no sul do Líbano. Ao todo, 154 militares ficaram feridos desde a última quinta-feira, estando 34 deles em estado grave.

desde a última quinta-feira, estando 34 deles em estado grave. Ataques israelitas danificaram o Hospital Governamental de Tebnin , no sul do Líbano. Israel fez vários ataques ao Hezbollah em Aadchit al Qoussair.

, no sul do Líbano. Israel fez vários ataques ao Hezbollah em Aadchit al Qoussair. As IDF avançaram mais em direção à cidade de Bint Jbeil , que está agora cercada.

, que está agora cercada. O Hezbollah anunciou ter levado a cabo 44 ataques contra o norte de Israel e 24 contra as forças israelitas no sul do Líbano, ao longo de 24 horas.

e 24 contra as forças israelitas no sul do Líbano, ao longo de 24 horas. O grupo armado xiita classificou as conversações entre Israel e o Líbano em Washington como “fúteis” .

. O líder do Hezbollah, Naim Qassem, acusou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de estar a implementar a “Grande Israel” (tese que defende que o território israelita deve cumprir as fronteiras bíblicas, que englobam todos os territórios palestinianos.

(tese que defende que o território israelita deve cumprir as fronteiras bíblicas, que englobam todos os territórios palestinianos. O Líbano garante que já morreram 2.089 pessoas no seu território.

No Golfo

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar , o xeque Mohammed al-Thani, pediu mais negociações entre EUA e Israel, dizendo que o foco deve ser acabar com o conflito e não tanto resolver a situação no Estreito de Ormuz.

, o xeque Mohammed al-Thani, pediu mais negociações entre EUA e Israel, dizendo que o foco deve ser acabar com o conflito e não tanto resolver a situação no Estreito de Ormuz. Um organismo britânico anunciou que o Irão terá atacado um cargueiro na costa do Omã a 7 de abril, antes de o cessar-fogo entrar em vigor.

a 7 de abril, antes de o cessar-fogo entrar em vigor. O representante máximo da diplomacia dos Emirados Árabes Unidos encontrou-se com o homólogo russo, Sergey Lavrov.

No resto do mundo