Um homem, de 37 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de exercer violência psicológica e agredir fisicamente a antiga companheira, de 33, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, foi divulgado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que o suspeito foi detido, na quarta-feira, por militares afetos ao Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Beja, no âmbito de uma denúncia de violência doméstica.

Após investigação desenvolvida pelo NIAVE de Beja, “foi possível apurar-se que o suspeito exercia violência psicológica e agressões físicas sobre a vítima”, adiantou a GNR, sem precisar, no comunicado, qual a relação familiar entre ambos.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da GNR precisou que suspeito e vítima são “um ex-casal”, referindo que a mulher tem 33 anos.

Os factos em investigação “foram praticados durante e após o fim do relacionamento”, salientou.

No comunicado, a Guarda realçou que o homem foi detido no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito e presente, na quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo.

Foram-lhe aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contactos por qualquer meio ou interposta pessoa e impossibilidade de permanecer ou deslocar-se à residência ou local de trabalho da vítima.