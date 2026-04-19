O Papa Leão XIV lamentou, este domingo, em Luanda, a recente intensificação dos ataques contra a Ucrânia, que continuam a atingir também a população civil.

“Manifesto a minha proximidade a quantos sofrem e asseguro as minhas orações por todo o povo ucraniano. Reitero o apelo para que as almas se acalmem e se siga o caminho do diálogo”, disse o Papa Leão XIV durante a missa no Kilamba, que se realiza no segundo dia visita a Angola.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse este domingo que, só esta semana, “a Rússia lançou mais de 2.360 ataques com ‘drones’, mais de 1.320 bombas guiadas e quase 60 mísseis”.

A guerra na Ucrânia já matou dezenas de milhares de civis desde fevereiro de 2022, quando as tropas russas invadiram o país vizinho.

O Santo Padre elogiou a trégua anunciada no Líbano, considerando “motivo de esperança” e sinal de “alívio para o povo libanês”.

“Encorajo aqueles que se têm empenhado na busca de uma solução diplomática a prosseguirem os diálogos de paz, para que o fim das hostilidades em todo o Médio Oriente se torne permanente”, referiu.

Esta foi a mensagem do Papa Leão XIV na oração a Maria Regina Caeli, instituída pelo Papa Bento XIV em 1742, que substitui o Angelus durante o tempo pascal.