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A União Europeia saudou esta segunda-feira o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim às hostilidades, realçando que deverá permitir a reabertura do Estreito de Ormuz e permitir negociações mais amplas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, frisou que deve ser restaurada a liberdade de navegação sem restrições.

Numa mensagem divulgada através das redes sociais, Ursula von der Leyen acrescentou que a liberdade de navegação é essencial para a estabilidade regional e para a economia global e que se podem “abrir as portas” a negociações mais amplas sobre a paz e a segurança no Médio Oriente.

I welcome the agreement reached between the US and Iran, following sustained diplomatic efforts by several partners. The priority now is its swift and full implementation by all parties. This agreement should allow for the immediate reopening of the Strait of Hormuz. Freedom… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2026

O acordo procura interromper as hostilidades que começaram a 28 de fevereiro, após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel que resultou na morte do Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.

Os dois países declararam a “cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes”, incluindo a ofensiva israelita no Líbano.

Embora ainda existam questões técnicas relativas ao programa nuclear iraniano, as delegações vão realizar reuniões preparatórias durante a semana, antes da assinatura oficial prevista para sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.