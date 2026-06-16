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O chanceler alemão afirmou esta terça-feira que utilizou o caso do Irão como exemplo perante o Presidente norte-americano para o convencer de que também na Ucrânia a força militar pode contribuir para alcançar uma solução diplomática e a paz.

“Disse a [Donald] Trump: como vê, uma força militar clara tem a capacidade de facilitar soluções diplomáticas. E se o mesmo se aplicar à Ucrânia, podemos aproximar-nos mais da paz mesmo em dois pontos críticos do globo”, disse Friedrich Merz em declarações à imprensa alemã a partir de Evian, em França, por ocasião da cimeira do G7 (bloco das sete democracias mais ricas).

Merz saudou o acordo-quadro alcançado entre Washington e Teerão e mostrou-se confiante de que este será cumprido, uma vez que, segundo afirmou, todos os sinais que chegam da República Islâmica indicam que esta deve aceitá-lo “porque a superioridade militar dos Estados Unidos (EUA) não lhe deixa outra opção”.

Dadas as circunstâncias atuais, Merz disse estar mesmo com “um certo grau de otimismo” quanto à possibilidade de a Europa e os Estados Unidos poderem agora trabalhar em conjunto para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, uma vez que considerou Trump “cooperativo e aberto” às propostas dos líderes europeus.

“Hoje, juntamente com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comunicámos ao Presidente norte-americano que estamos preparados para conversações de paz. No entanto, essas conversações devem partir de uma base adequada. O que continua a ser inaceitável é a exigência da Rússia de que a Ucrânia renuncie à parte do Donbass (leste ucraniano) que controla”, disse o chanceler.

“Talvez possa dizer, sem comprometer a confidencialidade das nossas deliberações, que o que nos dá motivos para estar otimistas é a afirmação do Presidente Trump de que a Rússia deve pôr fim a esta guerra. E considero que essa é uma mensagem clara: a Rússia deve pôr fim a esta guerra”, continuou Merz.

Merz salientou que, em nenhum momento das reuniões, foi posta em causa a necessidade de a parte europeia estar presente na mesa de negociações juntamente com os EUA, a Rússia e a Ucrânia, num momento em que deverão partir para Moscovo os enviados especiais da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, após a assinatura do acordo entre Washington e Teerão na Suíça na sexta-feira.

Quanto aos próximos passos no Irão, o líder conservador alemão sublinhou que agora é urgente avançar para a segunda fase das negociações, garantir que o estreito de Ormuz permaneça efetivamente aberto e que o Irão ponha fim ao programa nuclear.

Merz reiterou também a oferta da Alemanha de participar numa eventual missão destinada a garantir a segurança da navegação no estratégico estreito, por onde, antes do início da guerra, passavam 20% do comércio mundial de petróleo.

Recordou que já foram enviadas duas fragatas para o Mediterrâneo para encurtar o percurso, caso a missão venha a ser aprovada, mas salientou que “ainda não estão reunidos os requisitos” e que não foi tomada qualquer decisão nem pelo Governo nem pelo parlamento.

Neste sentido, o chanceler alemão salientou que ainda não foi esclarecida qual seria a base jurídica de uma operação deste tipo, referindo-se a um eventual mandato do Conselho de Segurança da ONU ou da União Europeia (UE).