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As Forças Armadas iranianas avisaram esta quarta-feira Israel de que uma eventual continuação dos seus ataques no sul do Líbano poderá desencadear uma “resposta militar contundente”, após denunciarem 84 alegadas violações do cessar-fogo nos últimos dois dias.

Num comunicado difundido pela agência iraniana ISNA, o Quartel-General Central das Forças Armadas do Irão afirmou que as forças israelitas mantiveram operações militares em território libanês, apesar do anúncio feito no domingo pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington tinha alcançado um acordo de paz com Teerão.

Segundo o comando militar iraniano, as ações israelitas provocaram novas vítimas no Líbano e contradizem os compromissos de desescalada promovidos pelos Estados Unidos e Irão.

Teerão reiterou que o fim das operações israelitas nas diferentes frentes regionais, em especial no Líbano, figura entre os principais objetivos do memorando de entendimento que ambas as partes deverão assinar esta sexta-feira na Suíça.

A advertência iraniana coincide com uma nova jornada de violência no sul do Líbano.

Pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas na terça-feira numa série de ataques israelitas com drones contra as localidades de Mifdoun e Choukin, em Nabatieh, informou a Agência Nacional de Notícias libanesa.

Os bombardeamentos atingiram três veículos em diferentes pontos das localidades e mobilizaram equipas da Defesa Civil, da Cruz Vermelha Libanesa e de organizações de saúde locais para evacuar as vítimas.

De acordo com o Ministério da Saúde libanês, a ofensiva israelita iniciada em 2 de março causou até agora 3.826 mortos e 11.851 feridos.