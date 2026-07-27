A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) deteve domingo mais 30 cidadãos estrangeiros em Díli por suspeita de atividades ilegais online, anunciou esta segunda-feira aquela força de segurança.

A detenção ocorreu na zona do Cristo, após as autoridades terem cercado uma unidade hoteleira naquela área, que era utilizada como base para as “atividades de fraude online por um centro de fraude”, pode ler-se numa informação da PNTL.

“No momento em que a equipa entrou nas instalações, dois cidadãos estrangeiros tentaram fugir e esconder-se, mas foram perseguidos e capturados na via pública, na zona de Cristo Rei”, explicou a polícia timorense.

A operação contou com a participação da equipa móvel da Direção do Serviço de Investigação Criminal, da Direção do Serviço de Informação Policial e do Serviço de Migração de Timor-Leste.

“Durante a operação, a equipa apreendeu também vários objetos suspeitos, incluindo equipamentos de tecnologia digital que servirão como prova no âmbito da investigação”, acrescentou a PNTL.

Nas últimas semanas, as autoridades policiais timorenses detiveram mais de 400 pessoas, a maioria cidadãos da China, Camboja e Indonésia, suspeitas de envolvimento em atividades ilegais online, sobretudo relacionadas com o jogo ilegal e fraudes.

Um relatório divulgado esta semana pelo Escritório das Nações Unidas sobre a Droga e o Crime (UNODC) referiu que os recentes desenvolvimentos em Timor-Leste mostram a deslocação dos centros de burlas no Sudeste Asiático.

Em setembro do ano passado, o UNODC tinha já alertado para o aumento da presença de redes criminosas em Oecusse, o enclave timorense situado em território indonésio, na ilha de Timor. Segundo a agência da ONU, investigações recentes demonstram que a região começou a ser influenciada por atividades criminosas organizadas.

O Conselho de Ministros timorense aprovou na última quarta-feira um projeto de proposta de lei que solicita ao Parlamento Nacional autorização legislativa em matéria de crimes e de processo penal no âmbito da cibersegurança, e de definição do regime jurídico do ciberespaço nacional.