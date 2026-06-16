6 factos e 4 atenuantes que explicam a pena suspensa por homicídio de Odair Moniz aplicada ao polícia Bruno Pinto

Durante toda a leitura da sentença, Bruno Pinto permaneceu imóvel. Antes de lhe ser ordenado pela juíza Ana Sequeira que ouvisse a decisão de pé, esperou sozinho na fila dos arguidos pelo coletivo de juízes de olhos colados ao chão da sala 1.1 do Juízo Central Criminal de Sintra. Tal como em todas as sessões do julgamento, o agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura apresentou-se de farda azul, com as insígnias aos ombros. Ouviu o tribunal condená-lo a uma pena de três anos e seis meses de prisão, com execução suspensa, pela prática de um crime de homicídio com dolo eventual em excesso de legítima defesa. No fim, não esboçou nenhuma expressão de vitória, apesar de o acórdão ter decidido não lhe aplicar a proibição do exercício de funções.

Fora da sala, elementos da família e conhecidos de Odair Moniz, o cozinheiro cabo-verdiano que vivia no bairro do Zambujal com a mulher e dois filhos, soluçavam alto e davam voz à revolta pela decisão. Acabaram escoltados por militares da GNR pela porta lateral do Tribunal de Sintra, enquanto a palavra “assassinos” ecoava na escadaria do edifício. Para os juízes, a dor da família deve ser compensada com indemnizações que totalizam 90 mil euros, divididos entre 30 mil euros pela perda do direito à vida e 20 mil euros para a viúva e para cada um dos dois filhos, além de uma pensão mensal de alimentos para a filha menor no valor de 220 euros.

Uma das questões centrais do julgamento, o punhal que apareceu tardiamente — “em momento posterior mas não apurado”, segundo o acórdão — adensou dúvidas com testemunhos contraditórios e versões policiais que o tribunal acabou por descartar. Apesar de Bruno Pinto ter alegado que a vítima o tentou atacar com a arma — chegando a descrever no Auto de Notícia da PSP um golpe desferido contra a sua cabeça — o tribunal considerou não provado que Odair empunhasse qualquer faca. Os juízes basearam-se na análise das câmaras de videovigilância e na ausência de ADN da vítima no punhal, classificando a narrativa do arguido sobre o aparecimento tardio da arma como “desprovida de lógica”.

Este foi um caso que em 2024 fez vários bairros da Grande Lisboa mergulhar na agitação. A leitura da sentença, num dia em que a seleção de Cabo Verde conseguiu empatar com o gigante espanhol no Mundial, não acendeu o mesmo rastilho de violência do passado. O tribunal provou que Odair agrediu o agente com uma pancada na face e um pontapé, mas declarou que o recurso à arma de fogo foi “desproporcional”. No Juízo Central Criminal de Sintra, sob vigilância apertada da GNR, ficou assente que Bruno Pinto, enquanto agente treinado, deveria ter gerido o confronto sem disparar contra órgãos vitais a tão curta distância. Contudo, o agente da PSP também mereceu elogios do coletivo de juízes.