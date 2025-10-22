O relato do PSP que atingiu Odair, o testemunho da viúva e um juiz a falar crioulo. O primeiro dia do julgamento da morte na Cova da Moura

Bruno Pinto emocionou-se várias vezes durante o depoimento e acabou por admitir que não desejava aquele desfecho. As primeiras palavras que disse em tribunal foram, aliás, para os mais próximos de Odair. “Antes de começar, gostaria de pedir desculpa à família e aos amigos, acredito que não seja fácil para ninguém”, começou por dizer, antes de a voz ser tomada pela comoção. “Gostaria de pedir desculpa à família da vítima”, repetiu, antes de explicar, passo a passo, a sua versão sobre os acontecimentos de 21 de outubro.

Na sua opinião, Odair revelou uma “atitude astuta” durante aqueles minutos, entre o embate noutros carros estacionados na Cova da Moura e o momento em que caiu ao chão, depois de ser atingido pelos dois disparos da arma de Bruno Pinto. “Ele parecia que alterava de personagem quando sai do carro: agressivo, passivo, agressivo. Andou sempre assim”, contou o agente da PSP ao coletivo de juízes.

A linha central da argumentação de Bruno Pinto assenta na ideia de que o agente usou a arma de fogo em legítima defesa, uma vez que corria o risco de ser atingido por uma suposta arma branca. “Eu agora tenho a certeza. Era uma faca”, garantiu. E não mudou uma vírgula a esse respeito, em todo o depoimento. Depois de várias tentativas de agressão por parte de Odair Moniz — que uma testemunha garante nunca ter visto —, Bruno Pinto conta que empunhava a arma na sua mão direita, apontada para baixo, ao nível da cintura. “E é nesse momento que ele se vira para mim, faz um movimento na zona da cintura, [como se fosse buscar] uma arma branca”, diz. “Quando vejo uma lâmina e ele com a faca na mão, recuo de imediato, protejo-me com o braço esquerdo e disparo para a zona inferior” do corpo, continua, novamente emocionado no depoimento. Porque é que fez um segundo disparo, perguntou-lhe a juíza Ana Sequeira.

— “Achei que não tinha atingido”

— “Estava muito próximo…”

— “Poderia ter acertado no meio das pernas, poderia ter falhado. Pelo menos, não surtiu efeito para cessar a ameaça.”

Um dos outros juízes do coletivo, Pedro Camacho, quis insistir nesse ponto dos disparos. Perante as imagens de videovigilância que foram transmitidas nos dois ecrãs da sala, o magistrado pergunta:

— “Vemos um disparo e vemos um clarão. É normal ver esse clarões num disparo?”

— “Sim”

— “Mas não vemos um clarão no primeiro disparo. Sabe porquê?”

— …

— “Porque talvez o corpo estivesse muito próximo da arma… pode levar-nos a pensar que o disparo foi muito à queima roupa.”

A presidente do coletivo quis ainda perceber se Bruno Pinto conseguiria imaginar a consequência de não ter travado Odair. “Acredito que tivesse sido esfaqueado”, responde o agente. Foi por isso, insiste, que acabou por recorrer à arma de fogo e, depois de dois tiros para o ar, decidiu apontar ao cabo verdiano. No fundo, justifica, não havia alternativa. O procurador Pedro Lopes Pereira mostrou-se particularmente crítico dessa versão. “Algo que começa com desobediência e eventual crime de condução perigosa por um cidadão que acaba por [dar lugar a uma] perseguição: considera proporcional esta situação? Estamos aqui a falar das 5h25 até 5h30, um cidadão que é intercetado por factos ilícitos, é movida perseguição, fica imobilizado pelo acidente e, tendo sido chamados reforços, acha normal a situação escalar?”

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Bruno Pinto ainda haveria de contar que Odair Moniz tentou obter o apoio de quem se encontrava naquele local — a tal “atitude astuta” de que já tinha falado antes. E, questionado pelo seu advogado, Ricardo Serrano Vieira, sobre se “teve medo pela sua vida”, não hesitou: “Sim.”

A testemunha de defesa que decidiu recolher a arma por “não ser necessária”

Na madrugada de 21 de outubro, Bruno Pinto não estava sozinho quando abordou Odair. Consigo, naquele turno, estava Rui Machado. Foi ele, o colega de patrulha, a primeira testemunha da defesa. Só que um dos pontos que o agente frisou em tribunal choca com a estratégia de defesa: “Quando senti que não havia distância de segurança, recolhi a arma”, argumentou perante o coletivo.

O depoimento do colega de Bruno Pinto foi limitado, por força das circunstâncias. E que, no início deste mês, Rui Machado e outro agente da PSP foram constituídos arguidos num outro processo, relacionado com a morte de Odair, por suspeitas de falso testemunho e falsificação de documentos. Em causa está o auto de notícia dos incidentes daquela noite e as referências ao suposto “punhal” que o cabo verdiano trazia consigo. Por isso, Machado podia falar — mas só sobre o que aconteceu até ao segundo disparo de Bruno Pinto contra Odair.

Na verdade, Machado terá sido o primeiro a recorrer à arma de fogo naquela noite. Assim que Odair embateu em carros estacionados na avenida principal da Cova da Moura e saiu para a rua, os agentes fizeram o mesmo em simultâneo. Nesse momento, Rui Machado empunha a arma. “Quando estou a sair do carro, o Odair sai mais ou menos no mesmo espaço de tempo. Eu, por não saber qual era a intenção dele naquele momento, e por já ter quase atropelado pessoas e já ter fugido, efetuei recurso passivo da arma de fogo, apontei na direção das pernas, expressei ordens claras, três, quatro vezes: ‘Polícia, mãos na cabeça, deita no chão’”, contou em tribunal.