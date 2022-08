Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Paz e desenvolvimento” e “não se engane novamente.” Estes são os dois lemas que vão marcar as eleições angolanas marcadas para a próxima semana. Traduzem, essencialmente, dois caminhos: continuidade ou rutura. Por um lado, o MPLA poderá prevalecer enquanto força política dominante — algo que acontece desde a independência de Angola — se o Presidente João Lourenço conseguir ser reeleito. Por outro, a UNITA sonha conseguir chegar, pela primeira vez, ao poder, contando com Adalberto Costa Júnior para concretizar esse objetivo.

As eleições ocorrem um mês e meio após a morte de José Eduardo dos Santos, ex-Presidente durante 38 anos, num clima marcado pela troca de acusações entre a família e a presidência angolana sobre o destino do corpo do ex-chefe de Estado — que chegou este sábado às 19h16 à capital angolana, sem a presença de João Lourenço no aeroporto. Com o fantasma de uma guerra civil que nunca deixou de pairar sob o país, Angola vive um cenário de bipolarização política e Sérgio Calundungo, presidente do Observatório Político e Social de Angola (OPSA), considera mesmo, em declarações ao Observador, que “estas são as eleições mais renhidas e tensas desde 1992″.

