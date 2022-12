A árvore de Natal e o presépio. O bolo-rei. A troca de presentes e a missa do Galo para os mais religiosos. O reencontro anual com os familiares. E, claro, o bacalhau. A ceia de Natal, que acontece nas casas de milhões de famílias portuguesas este sábado, é uma das tradições mais antigas do mundo ocidental e assinala, pelo menos em teoria, um acontecimento com mais de dois milénios: o nascimento de Jesus Cristo, o profeta revolucionário que transformou a história do mundo contemporâneo, fundando a religião que hoje é seguida por mais de dois mil milhões de pessoas — perto de um terço de toda a população do planeta.

Nestes dois mil anos, porém, nem sempre foi assim: nem sempre se comemorou o Natal da mesma maneira. Aliás, nem sempre se comemorou o Natal, ponto. A celebração que hoje conhecemos e vivemos foi gradualmente construída ao longo de dois milénios por diferentes povos e diferentes culturas, que contribuíram com todo o tipo de costumes e tradições — mais ou menos religiosos — para a criação de uma festa que, atualmente, parece já distante das suas origens.

▲ O Natal contemporâneo está transformado mais numa festa do que numa celebração religiosa, devido a uma crescente secularização das tradições religiosas LUSA

