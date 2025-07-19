[Este é o nono de treze artigos sobre a civilização ocidental, abordando, entre outros aspectos, a sua génese, a imagem que tem de si mesma e do seu papel na história, a forma como o resto do mundo a vê e o momento de crise que actualmente atravessa. Os artigos anteriores podem ser lidos aqui:]

O que faz Deus feliz?

Enquanto as duas manifestações mais notórias da extrema-direita “clássica” – o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão – foram essencialmente laicas, fazendo apenas as concessões superficiais ao cristianismo necessárias para não alienar quem professava tal fé, boa parte da extrema-direita do século XXI é fervorosamente cristã, ou, pelo menos, finge ser fervorosamente cristã. O movimento MAGA tende a ser mais enfático do que os seus congéneres europeus na reivindicação do papel central dos valores cristãos no seu ideário e no seu projecto de sociedade e o apoio dos cristãos evangélicos brancos e, mais particularmente, dos “nacionalistas cristãos”, foi decisivo para a eleição de Trump em 2016 e em 2024 (ver capítulos “No país de Deus”, “Política, religião e nacionalismo cristão” e “Deus está a enviar fortes sinais que dizem para nos arrependermos” em Donald Trump: A arte do ludíbrio na era digital). Trump é tão religioso quanto um louva-a-deus: não dá mostras de ter a mais remota familiaridade com a Bíblia (ver capítulos “O Messias” e “O estudioso das Sagradas Escrituras” em Donald Trump pelas suas próprias palavras) e a sua vida tem sido mais guiada pelo instinto predatório do que pelos ensinamentos de Cristo, mas está agudamente consciente de que a pose santimoniosa, com as mãos postas em oração, lhe granjeia o apoio de muitos eleitores (ver capítulo “A farsa da devoção” em Donald Trump: A verdade de quem diz 21 mentiras por dia).

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Na retórica da extrema-direita do século XXI, a fé cristã não é um assunto privado entre o crente e a divindade, é um elemento matricial da civilização ocidental, como explicou Terry Schilling, presidente do American Conservative Group, grupo de lobbying político de extrema-direita que reivindica ser o “Defensor n.º 1 da família na América”, em entrevista ao programa “Houston’s Morning News”, na rádio KTRH, a 18.04.2025: “Os valores judaico-cristãos estão no centro e no coração da civilização ocidental, que é o maior sucesso da história da humanidade. Não há nada que se compare. E está toda baseada nos valores judaico-cristãos. Tratar as pessoas com honestidade, fazer boas acções, sabe, fazer Deus feliz, ser uma pessoa boa e ética, constituir família, dar valor ao seu país e ser patriota. Sabe, isto não são somente valores ocidentais, são valores judaico-cristãos. É mesmo importante e é tão bom ter o presidente Trump de regresso à Casa Branca”. Em declarações ao website noticioso Axios, em Abril de 2025, Schilling definiu a civilização ocidental como “o conceito de que existe uma ordem natural das coisas, de que temos direitos que provêm de Deus […] e que há regras”.

Esta perspectiva enferma de duas falhas clamorosas: por um lado, hoje, boa parte dos cidadãos da civilização ocidental não crê que os seus direitos provêm de Deus, nem pretende fazer Deus feliz; por outro lado, mesmo os que norteiam (ou dizem nortear) a sua vida pelos valores cristãos não têm um entendimento consensual sobre esses valores. No que diz respeito à moderna extrema-direita, pode mesmo dizer-se que a sua concepção dos valores cristãos choca frontalmente com aquela que foi perfilhada e posta em prática pelo anterior líder da Igreja Católica.

O movimento MAGA não gosta da parábola do Bom Samaritano

Em 2013, quando ainda não se lançara na carreira política, Donald Trump comentou a eleição do papa Francisco em termos muito favoráveis, ainda que impregnados de autocentramento e auto-inconsciência: “O novo papa é um homem humilde, tal qual como eu, o que, provavelmente explica por que gosto tanto dele!”. Este apreço desfez-se quando, em Fevereiro de 2016, o papa, numa visita ao México, criticou o programa eleitoral de Trump relativo à imigração: “Uma pessoa que apenas pensa em construir muros, e não pontes, não é um cristão”. Trump fez uma declaração formal em que afirmou que “é vergonhoso que um líder religioso questione a fé de um indivíduo” e avançou pela realidade alternativa dentro: “Se o Vaticano fosse atacado pelo ISIS […] garanto-vos que o papa teria rezado para que o presidente dos EUA fosse Donald Trump”.

POOL/AFP via Getty Images

Apesar deste atrito, o papa, quando questionado por jornalistas, em Setembro de 2024, sobre quem preferia que vencesse as eleições presidenciais americanas de 5 de Novembro, colocou Donald Trump e Kamala Harris no mesmo plano ético (ver capítulo “A farsa da devoção” em Donald Trump: A verdade de quem diz 21 mentiras por dia). Porém, em Janeiro de 2025, referindo-se ao plano de Trump para deportar milhões de imigrantes (que tinha sido um dos cavalos de batalha da campanha de Trump ao longo de todo o ano de 2024), o papa mostrou-se muito crítico: “A ser verdade, é uma desgraça… Não é assim que se resolvem os problemas”. Poucos dias depois, no dia da tomada de posse de Trump, o papa Francisco enviou-lhe uma carta em que, após designar os EUA como “uma terra de oportunidades e que acolhe todos”, encorajava o presidente a “criar uma sociedade mais justa, onde não haja lugar para o ódio, a discriminação e a exclusão”. A 10 de Fevereiro, numa carta aos bispos católicos americanos, o papa realçou, referindo-se explicitamente ao programa de deportação de Trump, que “a consciência correctamente formada não pode deixar de fazer um juízo crítico e expressar o seu desacordo com qualquer medida que identifique, de forma tácita ou explícita, o estatuto ilegal de alguns imigrantes com criminalidade” e que “o verdadeiro primado da lei se realiza precisamente pelo tratamento digno dispensado a todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados”.

Nesta carta aos bispos, o papa respondia também, indirectamente, à atrevida incursão do vice-presidente J.D. Vance no domínio da teologia. Vance, nascido no cristianismo evangélico e formalmente convertido ao catolicismo em 2019 (por influência do seu mentor espiritual e ex-patrão, o milionário Peter Thiel), envolveu-se, em Fevereiro de 2025, numa polémica online, em que Vance, combinando acinte e pseudo-erudição teológica, justificou o programa de deportação de imigrantes com o conceito de “ordo amoris”, de Santo Agostinho, que, segundo Vance, determinava que o amor cristão começava na família, se estendia aos vizinhos, depois à nação e, finalmente, aos estrangeiros. Sem nomear o petulante teólogo amador, o papa corrigiu-o na carta aos bispos americanos: “O amor cristão não é uma expansão concêntrica de interesses que, pouco a pouco, se estende a outras pessoas e grupos. Por outras palavras: a pessoa humana não é um mero indivíduo, relativamente expansivo, com alguns sentimentos filantrópicos! […] A verdadeira ordo amoris que deve ser promovida é aquela que descobrimos ao meditar constantemente na parábola do Bom Samaritano, ou seja, ao meditar no amor que constrói uma fraternidade aberta a todos, sem excepção”.

Trump reagiu à morte do papa Francisco, a 21.04.2025, com um apreço protocolar que não destoou do coro dos outros chefes de Estado e de Governo pelo mundo fora– “um homem muito bom, que amava o mundo e que amava especialmente os que passam por dificuldades” – mas a reacção de muitas das figuras de relevo do movimento MAGA foi bem diferente.

Megyn Kelly, apresentadora na Fox News entre 2004 e 2017, estrela do podcast The Megyn Kelly Show (com 3.2 milhões de subscritores no YouTube) e eleita, em duas ocasiões (2014 e 2025), pela revista Time como uma das “100 pessoas mais influentes do mundo”, censurou o papa por ter imprimido uma orientação esquerdista à Igreja Católica e por promover a compaixão para com os imigrantes: “A Igreja tem favorecido que se deixem entrar aqui imigrantes e que se lhes arranje alojamento e condições para cá ficarem, apesar de estarem em situação ilegal. Mas o papa Francisco não teve de lidar com isso. O que tem levado muitos de nós na Igreja Católica a interrogarem-se para que estamos a fazer donativos aos domingos”. Segundo Kelly, os católicos sentem-se divididos entre “aquilo que o papa quer convencer-nos de que são sentimentos genuinamente cristãos e o que os americanos, que vêem os nossos cidadãos a serem assassinados nas ruas por essa gente, sabem ser a verdade”.

Gage Skidmore

Pouco depois da notícia da morte do papa Francisco, a congressista Marjorie Taylor Greene (ver capítulo “A sereia-harpia que chama a América para o abismo” em Irmãos inimigos na América pt.1: Será que Democratas e Republicanos ainda são capazes de viver juntos na mesma casa?) escreveu na rede social X: “Hoje deram-se mudanças de vulto na liderança mundial. O Mal está a ser derrotado pela mão de Deus”. Perante a onda de indignação que se ergueu, Greene alegou que todos os dias havia mudanças no mundo e que aquela a que se referia era a demissão de Klaus Schwab da liderança do Fórum Económico Mundial. Porém, numa entrevista concedida, a 25.04.2025, a Michel Voris, fundador da organização ultraconservadora Church Militant (da qual foi, entretanto expulso por solicitar aos seus correligionários fotos de tronco nu), tornou-se óbvio qual era o alvo do post, pois Greene afirmou que a Igreja Católica era “controlada por Satanás”. Perante o reacendimento das reacções de ultraje, Greene fez, a 27.04.2025, uma declaração oficial na qualidade de congressista, em que clarificou a sua posição quanto à Igreja Católica: “Foi à liderança da Igreja que me referi quando invoquei o Diabo. Que fique claro, bispos, quando falei em serem ‘controlados por Satanás’, não era à Igreja Católica que me referia, mas a vocês”. A declaração não esclarece se o falecido papa também estaria entre os títeres do Mafarrico, mas Greene não deixa dúvidas sobre o que pensa dos bispos católicos americanos: “Estão entre os piores do mundo. Têm mentido, ludibriado e cometido crimes desprezíveis durante décadas, afastando milhões de pessoas da Igreja, levando crianças ao suicídio e deixando outras emocionalmente devastadas e condenando inúmeras vítimas a uma profunda dor espiritual. […] Os bispos têm também estado empenhados na destruição da nossa nação, usando o dinheiro dos contribuintes para promover a invasão ilegal através das nossas fronteiras. Ousam travestir o vandalismo e a desordem dos Democratas como uma forma de ‘religiosidade’, o que talvez explique o seu desagrado por mim. Que mais podemos esperar de criminosos e abusadores que gozam vidas de luxo financiadas por todos nós, envoltos em roupagens sumptuosas, enquanto os rapazinhos de coro são violados?”.

[“Save America. Stop Socialism”: anúncio de campanha de Marjorie Taylor Greene, eleições de 2020 para o Congresso dos EUA:]

Note-se que as críticas à passividade e cumplicidade da hierarquia da Igreja Católica, nos EUA e no resto do mundo, perante o continuado abuso de menores no seio daquela instituição, são plenamente justificadas e pertinentes – o que é insólito é que a extrema-direita tenha tomado como alvo preferencial Francisco, que foi o primeiro papa a reconhecer publicamente este grave problema e a tomar algumas medidas no sentido de o minorar e de pôr termo à impunidade dos abusadores.

Greene não está só na animosidade contra os bispos católicos americanos – ainda que num tom menos desvairado, o vice-presidente Vance também lhes teceu duras críticas. Em Janeiro de 2025, poucos dias após ter tomado posse, reagiu a uma declaração da conferência episcopal americana condenando as políticas migratórias anunciadas por Trump, afirmando que “a declaração me deixou, na qualidade de católico praticante, com o coração partido” e perguntando se os bispos, “ao receberem mais de 100 milhões de dólares para auxiliar a integração de imigrantes ilegais estão a ser movidos por preocupações humanitárias ou estão, na verdade, preocupados com os seus proveitos?”.

“Mais uma marioneta marxista no Vaticano”

O facto de o actual papa ser cidadão americano não parece dispor o movimento MAGA a tratá-lo de forma mais afável do que ao seu antecessor.

Quando era cardeal, Robert Prevost reagiu a uma entrevista de J.D. Vance na Fox News, a 29.01.2025, em que o vice-presidente expendera a sua tese de que o amor e a compaixão se organizam em círculos concêntricos – “primeiro amas a tua família, depois amas os teus vizinhos, depois amas a tua comunidade, depois amas os teus concidadãos e o teu país, e só depois podes dar atenção ao resto do mundo” – com um post na rede social X que prefigurava a réplica indirecta que o papa Francisco daria alguns meses depois na carta aos bispos americanos: “J.D. Vance está errado: Jesus não nos pede para hierarquizarmos o nosso amor pelos outros”. Sem surpresa, Leão XIV ficou sob fogo do movimento MAGA assim que foi eleito: Laura Loomer, uma “activista da Internet” que se tornou numa das vozes mais escutadas por Trump, augurou na rede X: “Os católicos não têm nada de bom a esperar. Mais uma marioneta marxista no Vaticano”. Sean Davis, co-fundador da revista online The Federalist, alinhada com a ala conspiracionista do movimento MAGA, recordou a lista de “malfeitorias” de Robert Prevost: “O novo papa maltratou Trump, maltratou J.D. Vance, maltratou quem zela pelas nossas fronteiras, apoiou a imigração ilegal ao estilo de Obama, louvou repetidamente George Floyd e apoiou um projecto Democrata para incrementar o controlo de armas de fogo”.

Gage Skidmore

Haverá quem atribua parte da hostilidade do movimento MAGA ao papa Francisco e ao seu sucessor a um resquício da secular clivagem entre protestantes e católicos, mas embora Trump tenha o seu apoio mais fiel nos evangélicos brancos, também tem forte implantação junto dos católicos, tendo captado 60% do voto destes nas eleições de 2024.

De qualquer modo, a sanha contra os imigrantes leva a que as igrejas e os prelados protestantes que desenvolvem actividade em prol daqueles ou que apelam a que sejam tratados de forma humana incorram também na ira do movimento MAGA. Em Fevereiro de 2025, Elon Musk (então equiparado a vice-presidente dos EUA) difundiu uma teoria conspirativa – proveniente de Mike Flynn, ex-conselheiro de segurança nacional na Administração Trump 1.0 – que faz das organizações luteranas de auxílio aos imigrantes uma fachada para operações de branqueamento de capitais e prometeu que o seu DoGE seria “lesto a encerrar estes pagamentos ilegais”.

A 21.01.2025, na missa das cerimónias de tomada de posse de Trump na Catedral Nacional de Washington, Mariann Budde, bispa de Washington e prelada da Igreja Episcopal, ousou apelar à humanidade de Trump para com os imigrantes, os refugiados e a comunidade LGBTQ+: “Milhões depositaram confiança em vós. E, como ontem haveis dito à Nação, haveis sentido a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome de Deus, peço-vos que tenhais misericórdia e compaixão das pessoas que, no nosso país, se sentem amedrontadas”. O recém-empossado presidente ficou melindrado por esta afronta pública à sua autoridade, para mais num momento que deveria de ser de consagração e louvor unânime e incondicional da sua augusta pessoa, e reagiu, poucas horas depois, na rede Truth Social: “A pretensa bispa que falou no National Prayer Service […] era uma anti-Trump da esquerda radical de linha dura. Ela introduziu a sua igreja no mundo da política de forma muito indelicada. Não foi nem cativante nem elegante e o seu tom foi desagradável. […] Além das suas afirmações inapropriadas, o serviço religioso foi maçador e pouco inspirador. Ela não é boa no que faz! Ela e a Igreja devem desculpas ao público!”. Este jorro de azedume e rancor foi secundado por comentários/insultos de teor análogo e por ameaças de morte contra Budde pela parte da “MAGA crowd”.

A Europa cristã vs. O anti-papa

Embora a Europa meridional seja esmagadoramente de fé católica (pelo menos em termos formais) e alguns dos líderes da extrema-direita exprimam o seu catolicismo de forma ostensiva e até histriónica – como é o caso de André Ventura e de Matteo Salvini (da Lega Nord) – o papa Francisco nem por isso inspirou mais apreço à extrema-direita do Velho Continente.

Em Itália, apesar da flagrante divergência entre o papa Francisco e o Governo de coligação dos Fratelli d’Italia, Lega Nord e Forza Italia no que respeita ao tratamento dos imigrantes e às políticas sociais, a primeira-ministra Giorgia Meloni manteve uma relação muito cordial com a Santa Sé; Matteo Salvini, quando foi Ministro da Administração Interna, teve vários atritos com o papa Francisco no âmbito da política de imigração, mas manteve-se dentro dos limites da urbanidade.

A extrema-direita da mui católica Espanha empregou um tom mais áspero para manifestar a sua discordância com o papa Francisco. Santiago Abascal, líder do Vox, referiu-se ao papa como “o cidadão Bergoglio” e aconselhou-o a circunscrever-se à gestão da Igreja, recorrendo à célebre frase de Cristo, “dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. Hermann Tertsch, eurodeputado pelo Vox, acusou o papa Francisco de desprestigiar a Igreja Católica: “Ninguém podia imaginar que alguém seria capaz de reduzir uma instituição ao ridículo como está presentemente a fazer o ‘okupa’ Bergoglio” (rede social X, 08.12.2019).

FAMSF

A extrema-direita francesa também manteve uma relação tensa com o papa Francisco: logo em 2014, o deputado (e escritor) Gilbert Collard, da Front National (Rassemblement National, desde 2018) acusava a Igreja Católica de estar “desligada da realidade. A pretexto de acolher os outros, rejeita-nos a nós. Ela é hoje representada por prelados políticos, que são adversários da fé”. Quando, em 2021, o papa Francisco exprimiu inquietação face ao aumento da popularidade da extrema-direita em França, Marine Le Pen repetiu a citação feita por Abascal sobre Deus e César e disse crer “que muitos crentes ficariam radiantes se o papa se ocupasse do que se passa nas igrejas, e não nas urnas. Que cada um faça aquilo para que está fadado”.

Em 2016, Éric Zemmour, comentador político e obsessivo promotor da teoria conspirativa da “Grande Substituição”, que, cinco anos depois, fundaria o partido de extrema-direita Reconquête, descreveu o papa Francisco como “um mestre da política e um mestre da comunicação, que faz jus à reputação lendária de maquiavelismo dos jesuítas”, zombou da sua afirmação de que “somos todos filhos de Deus”, acusou-o de “recusar privilegiar a defesa dos cristãos perseguidos do Oriente e abandonar a Europa ao seu destino islâmico. As pontes que pretende edificar favorecerão sempre a civilização de natureza mais conquistadora e de demografia mais vigorosa” e lembrou que “os distantes predecessores deste papa se tinham, em séculos passados, regozijado por os Estados e os povos da Europa terem vindo defender pelas armas uma Cristandade então ameaçada pelas invasões otomanas; porém, o papa Francisco parece ignorar ou menosprezar esta longa e trágica história europeia – é um argentino, um jesuíta da América do Sul, que sabemos ter estado muito próximo, nos anos 60, das teses marxistas” (RTL, 19.04.2016). Em Abril passado, Zemmour, fazendo um balanço do papado de Francisco, descreveu-o como “uma provação para alguns católicos”.

[Éric Zemmour, RTL, 19.04.2016:]

O Chega tem estado afinado com os seus congéneres da Europa meridional: em entrevista ao Diário de Notícias/TSF, em Outubro de 2020 Portugal, André Ventura opinou que o papa Francisco “tem prestado um mau serviço ao cristianismo. Acho que tem mostrado a esquerda revolucionária como heróica e a esquerda europeia marxista como a normalidade. […] Acho que este papa tem contribuído para destruir as bases do que é a Igreja Católica na Europa e acho que em breve vamos todos pagar um bocadinho [sic] por isso”. Em Agosto de 2023, num texto que descreveu como uma carta ao papa e que foi publicado no Correio da Manhã, Ventura lamentou que o Papa recebesse no Vaticano líderes “que são ditadores e assassinos”, enquanto recusava “a entrada a outros porque são conservadores ou porque alguma opinião pública lhes chama de extrema-direita” e apresentou a posição do papa em relação às migrações como prova da sua simpatia pela esquerda: “O tema das migrações é paradigmático: a Igreja, qual partido político de esquerda, quer ficar bem na fotografia. […] Poderemos ignorar o caldo de conflito que estamos a criar na UE para ficar bem na fotografia? É esse o papel da Igreja Católica no século XXI? E do Papa?”. E alertou: “Temos de ter cuidado em não ignorar, nem passar ao lado, da luta de civilizações e de filosofias em que estamos envolvidos”.

Tal como aconteceu com outros líderes da extrema-direita (como Trump), a malquerença de Ventura em relação ao papa Francisco suavizou-se por ocasião do falecimento deste: “Espero que a Igreja, pilar fundamental da civilização cristã, seja capaz de transformar esta perda enormemente dolorosa numa capacidade de […] unir o cristianismo e a cristandade na luta pelas causas comuns da civilização que nos une”, declarou aos media a 21.04.2025. Porém, não deixou de indicar, de forma indirecta, que não se revia no pontificado de Francisco: “[Como] dizia um outro papa, João Paulo II, a Europa é cristã, a sua matriz é cristã e não a devemos perder em nenhuma circunstância”.

O papel fulcral do cristianismo na civilização ocidental reivindicado por André Ventura, bem como as suas manifestações públicas de devoção católica, contrastam com o que parece ser a escassa religiosidade do eleitor típico do Chega: a dar crédito a uma sondagem realizada em Abril-Maio de 2025 pelo ISCTE/ICS para o Expresso/SIC, apenas 8% dos eleitores do Chega frequentam a igreja pelo menos uma vez por semana, contra 10% entre os eleitores do Livre, 16% da CDU, 16% da Iniciativa Liberal, 20% do PS e 26% da AD. Se as respostas obtidas por esta sondagem retratam efectivamente a realidade sociopolítica do país, resta concluir que esta é muito mais complexa e incongruente do que gostamos de julgar.

O representante do Maligno na Terra vs. O Ungido de Deus

A animosidade da extrema-direita europeia contra o papa Francisco empalidece ao pé das invectivas de Javier Milei, o actual presidente da Argentina: “O que é a justiça social? É a inveja, o ódio, o ressentimento. Originalmente, a inveja era um pecado capital. Alguém deveria informar disso o imbecil, esse que está em Roma e que defende a justiça social – que ele saiba que isso é um roubo e vai contra os mandamentos, que a inveja, que é a base da justiça social, é um pecado capital e que, por mais que a disfarce com um nome bonito, a ‘justiça social’ é uma aberração. […] O papa é o representante do Maligno na Terra, está a ocupar o trono da Casa de Deus. Esse papa promove o comunismo, apesar de todos os desastres que este causou, e isso vai contra as próprias Sagradas Escrituras. […] O Estado é uma invenção do Maligno, por isso, de cada vez que aplicais o socialismo, este colapsa e temos um desastre. É por isso que não tenho nenhum problema em dizer o que digo da criatura inapresentável que está em Roma, pois promove a pobreza, promove o pauperismo, promove um regime de miséria. […] Esse tipo promove um sistema que é uma imundície, que mata as pessoas, que as faz passar fome” (entrevista a Viviana Canosa, Canal 9, 10.11.2020).

[Excerto de entrevista de Javier Milei a Viviana Canosa, 10.11.2020; entrevista integral aqui:]

Quando da morte do papa Francisco, o homem que emitiu estas opiniões e que, noutra ocasião, rotulou Francisco como “esquerdista nojento”, cancelou toda a sua agenda para comparecer no funeral do Sumo Pontífice. Espíritos maldosos poderiam sugerir que Milei viajou até Roma com o intuito de cravar uma estaca no coração do cadáver, para ter a certeza de que o representante do Maligno não se reergueria da sepultura; porém, Milei parece ter esquecido tudo o que o opunha ao falecido papa e afirmou que este foi “o mais importante argentino de sempre” e que, “apesar de discordâncias que hoje se afiguram insignificantes, foi uma verdadeira honra tê-lo conhecido na sua bondade e sabedoria”.

Com que Igreja sonha a extrema-direita?

Desta breve resenha pode concluir-se que a insanável divergência da extrema-direita em relação ao papa Francisco teve mais a ver com questões ideológicas da actualidade do que com as questões teológicas que, em tempos, abriram cismas na Cristandade: O Espírito Santo procede do Pai ou do Pai e do Filho? É legítimo baptizar quem ainda não possui capacidade para decidir conscientemente se quer ser baptizado? Jesus era filho adoptivo de Deus? Eva tinha menstruação antes de ser expulsa do Paraíso?

À cabeça das divergências entre a extrema-direita e o papa Francisco esteve a política migratória. Há que reconhecer que, se o apelo do papa a um tratamento humano e compassivo dos imigrantes e a que não se fale destes em termos desumanizantes é, em termos abstractos, justo e sensato, na prática, a injunção de Francisco a que todos os países prósperos abram portos e fronteiras e recebam, sem qualquer entrave, todos os que, vindos do “Sul global”, neles pretendem entrar, é uma ameaça à governabilidade, à paz social e, em última análise, à prosperidade dos países de acolhimento. Francisco pôde dar-se ao luxo de pregar o amor universal e o acolhimento de todos, sem discriminação nem limite, porque estava, como todos os papas, na posição confortável de líder vitalício de um nano-estado de opereta, anacrónico e burlesco, não tendo de prestar contas aos seus cidadãos (menos de 900), nem de aliciar estes de forma a ser reeleito periodicamente. Como líder espiritual dos católicos, Francisco pôde preconizar atitudes e medidas que nenhum governante democrático poderia assumir sem enfrentar uma forte contestação nas ruas, no parlamento e, quiçá, dentro do seu próprio gabinete e do seu próprio partido. A posição do papa sobre os males que afligem o mundo acaba por não ser muito diferente das declarações das “misses” nos concursos de beleza: qualquer pessoa dotada de um mínimo de empatia achará desejável acabar com a fome, a doença, a opressão e a guerra, mas formular esse desejo sem propor uma forma concreta e pragmática de o concretizar é vão. O poder de intervenção do papa está limitado à oração e esta, ainda que fervorosa e reiterada, não produz mais efeito no mundo físico do que as virtuosas proclamações das “misses”. Sendo incapaz de multiplicar pães e peixes, transmutar água em vinho, fazer tombar manás do céu, curar enfermidades pelo poder do toque ou da palavra, ou sequer de equilibrar o orçamento do Vaticano, que acumula deficits ano após ano (só o fundo de pensões tem um “buraco” de 2000 milhões de dólares), que pode um papa responder a um governante que lhe diz não possuir o seu país recursos para acudir a todos os imigrantes que o demandam?

O apoio a políticas de imigração permissivas faz parte de um conjunto de posições, assumidas durante o pontificado de Francisco, que a moderna extrema-direita interpreta como inovações de inspiração woke ou marxista: a apologia de políticas de redistribuição de rendimentos (como o rendimento social de inserção e outras formas de subsidiação dos mais pobres); a relativa abertura da Igreja face à comunidade LGBTQ+; a promoção do diálogo com outras religiões; o reconhecimento público de que nem tudo na longa história da Igreja foi isento de erros. Os sectores mais apegados a formalismos também lamentam que Francisco e alguns dos seus antecessores tenham prescindido de alguma da pompa ritual, da ostentação, da sobranceria e do hermetismo da instituição eclesiástica – como sejam a simplificação do “código de vestuário” papal ou o fim da missa em latim.

Por outras palavras, alguma extrema-direita de hoje veria com agrado que a Igreja Católica revertesse as “modernices” introduzidas por Paulo VI (papado: 1963-78), João XXIII (1958-63) e Leão XIII (1878-1903) e alguns sectores radicais até gostariam de recuar ainda mais no tempo e operar algumas intervenções editoriais nas Sagradas Escrituras, nomeadamente suprimindo o versículo 28 do capítulo 3 da Epístola de São Paulo aos Gálatas: “Não há judeu nem grego; não há escravo nem homem livre; não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo”.

Library of Congress

A pressão para reverter (o que é interpretado como) uma deriva perigosa da Igreja e para reconduzir esta – e toda a civilização ocidental – a uma configuração mais tradicional e ortodoxa, emana, usualmente, dos que, na extrema-direita, professam uma fé sincera e estão familiarizados com as Sagradas Escrituras, mas também há entre eles quem se alinhe com este movimento como mera estratégia de conquista de votos. Na entrevista de André Ventura ao Diário de Notícias/TSF, em 2020, que se mencionou acima, há um trecho particularmente revelador, quando Ventura declara que nem as divergências com o papa Francisco, nem a falta de apoio que sentiu da hierarquia da Igreja Católica em Portugal o fazem esmorecer, porque “o Chega é a religião dos portugueses comuns, daqueles que trabalham, que pagam impostos, que se sentem excluídos. Portanto, eu não preciso do apoio de nenhuma igreja, nem quero”. Ventura deixa cair a máscara da santimónia e assume que a sua exuberante devoção cristã e a sua preocupação com o (alegado) descaminho da Igreja de Roma são meramente performativas. A religião cristã pouco lhe importa, o que conta para ele é apenas a fé dos “portugueses comuns” no Chega, o que é o mesmo que dizer em André Ventura, já que o partido está inteiramente construído sobre ele e em torno dele. Ventura não precisa do endosso do papa, ou da Igreja Católica, ou de qualquer igreja ou instituição religiosa porque ele mesmo é o líder supremo de um culto messiânico de massas.

Neste aspecto, Ventura tem afinidades com outro notório narcisista, possuído por ilusões messiânicas e que, apesar da evidente mendacidade das suas manifestações públicas de religiosidade, logrou capturar a confiança e o voto de parte substancial do eleitorado cristão: Donald Trump. Trump disse estar convicto de que foi “salvo por Deus para fazer a América grande outra vez” e Ventura proclamou “Deus confiou-me a difícil mas honrosa missão de transformar Portugal”. Isto faz de ambos mashiach, o termo hebraico para “ungido”, equivalente ao “khristós” grego e que deu origem à palavra portuguesa “messias” e às suas análogas nas línguas europeias.

Que pode o bispo de Roma, ainda que a sua tenacidade, a sua astúcia e a sua eloquência sejam multiplicadas pelo Maligno e ainda que seja acolitado por uma legião de teólogos e exegetas bíblicos, contra o Ungido de Deus? O Messias anunciado por Isaías (em 7:14, 9:6-7, 11:1-10 e 53) tem sido usualmente interpretado como dizendo respeito a Jesus de Nazaré, mas também poderá corresponder ao perfil de Donald J. Trump ou de André C.A. Ventura: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortalecer com juízo e com justiça, desde agora e para sempre” (Isaías 9:6-7).

“Recolocar a fé e a família no centro da vida americana”

Como vimos, há quem, na extrema-direita europeia, invoque o ensinamento de Cristo em Mateus 22:21 – “dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” – para dissuadir as autoridades eclesiásticas de se pronunciarem publicamente sobre assuntos que a extrema-direita entende serem da esfera exclusiva da política, como sejam a imigração, a justiça social ou a assistência aos mais necessitados, e em que a Igreja tem, nos últimos anos, tomado (genericamente) posição contrária à da extrema-direita. Porém, a frase de Mateus 22:21, que está na base da separação entre Estado e Igreja que se foi consolidando a partir do Iluminismo, não é do agrado da extrema-direita americana e, muito menos, dos nacionalistas cristãos, que ambicionam uma profunda recristianização da sociedade.

Algumas vozes do movimento MAGA têm acusado os governantes do Partido Democrata de levar a laicização longe de mais e de tentar “remover Deus da nossa sociedade e substituir Deus por falsos deuses” (ver capítulo “Deus está a enviar fortes sinais que dizem para nos arrependermos” em Irmãos inimigos na América pt.1: Será que Democratas e Republicanos ainda são capazes de viver juntos na mesma casa?). Outras vozes MAGA, ainda que não mencionem explicitamente o fim da separação entre Estado e Igreja, deixam implícito que é isso que pretendem, como se depreende da asserção “O cristianismo bíblico [é a] única mundividência válida”, produzida por Kelly Johnson, esposa do actual speaker da Câmara dos Representantes (no seminário “Answers for our times”, na First Baptist Church, Haughton, Louisiana, em Abril de 2019).

Finalmente, há vozes no movimento MAGA que ousam apelar explicitamente à reversão da separação entre Estado e Igreja, como é o caso da congressista Lauren Boebert, indefectível apoiante de Trump e da ausência de restrições na posse e uso de armas de fogo, que defende que “é suposto que a Igreja dirija o Governo. Não é suposto que o Governo dirija a Igreja. Foi esta a intenção dos Pais Fundadores” (ver capítulo “Política, religião e nacionalismo cristão” no artigo supracitado).

Esta movimentação não se tem circunscito à retórica: em Junho de 2024, o mui cristão e Republicano estado da Louisiana aprovou uma lei determinando que todas as escolas públicas deveriam afixar nas salas de aulas um cartaz contendo os Dez Mandamentos, com uma dimensão mínima de 28 x 36 centímetros e impressos “num tipo de letra grande e legível”. A lei foi bloqueada por um tribunal federal por violar a Primeira Emenda e o recurso apresentado pelo estado da Louisiana acabou por ser rejeitado por um tribunal da relação a 20 de Junho de 2025 – mas o episódio é revelador da pressão latente para devolver à religião cristã os seus antigos privilégios.

Em Fevereiro de 2025, Trump criou, mediante decretos presidenciais, duas entidades destinadas a promover a fé cristã nos EUA. Uma é o White House Faith Office (Gabinete de Fé da Casa Branca), liderado pela tele-evangelista Paula White, promotora da Teologia da Prosperidade, uma doutrina que traveste a ganância de santimónia e vê as Sagradas Escrituras como um contrato comercial em que Deus remunera a fé do crente com abundância material. White foi co-fundadora, pastora e CEO da igreja-empresa Without Walls Central Church, que, após anos de dificuldades financeiras, foi à falência em 2014 (facto a que não terá sido estranho o facto de White ter desviado fundos da igreja para luxos pessoais). White tornou-se “conselheira espiritual” de Trump em 2011 e dirigiu o conselho consultivo evangélico na campanha de Trump às eleições presidenciais de 2016 e foi a escolhida para fazer a “invocação” na cerimónia de tomada de posse de Trump a 20.01.2017.

Nas eleições presidenciais de 2020, mais precisamente a 05.11.2020, quando a contagem dos votos ainda estava em curso e pairava incerteza sobre o resultado final, protagonizou um apelo exaltado (transmitido em directo no Facebook) à intervenção de forças angélicas de África e da América do Sul, de forma a derrotar “a confederação demoníaca […] que está a tentar roubar a eleição a Trump” (como sabemos, a invocação de White não surtiu efeito, talvez por as forças angélicas terem sido barradas pelo ICE na fronteira). Noutro país ocidental, este episódio bastaria para arrumar White numa lista de candidatos a internamento compulsivo numa casa de repouso; na América de Trump, White foi recompensada com a chefia de um departamento governamental expressamente criado para ela.

[Paula White invoca o auxílio de forças sobrenaturais na reeleição de Trump, 05.11.2020:]

A outra entidade criada por Trump é a Anti-Christian Bias Task Force (Força Tarefa do Viés Anti-Cristão), que colocou sob o comando da procuradora-geral Pam Bondi, antiga advogada de defesa de Trump e antiga lobbyista ao serviço do Governo do Qatar. Estas medidas dão cumprimento a promessas que Trump fez, reiteradamente, durante a campanha eleitoral, de que iria proteger os cristãos dos EUA da perseguição feroz de que estariam a ser alvo e de “[recolocar] a fé e a família no centro da vida americana”. Nalgumas ocasiões, Trump apenas deixou implícito quem seriam os responsáveis por esta perseguição; noutras ocasiões, identificou-os com o “governo fascista” de Joe Biden e com o Partido Democrata (ver capítulo “O Messias” em Donald Trump pelas suas próprias palavras).

Ora, de acordo com a Interfaith Alliance, uma organização de cariz religioso dedicada à defesa da liberdade religiosa e da separação entre Estado e Igreja, não existe qualquer problema de perseguição aos cristãos nos EUA – o que tem aumentado são os casos de anti-semitismo e islamofobia. Quanto à separação entre Estado e Igreja, as sondagens realizadas pelo Pew Research Center revelam um equilíbrio entre os americanos que entendem que a Bíblia deveria ter influência na legislação dos EUA e os que são da opinião contrária: 47% em 2020 e 49% em, 2024, para os primeiros; 50% em 2020 e 51% em 2024, para os segundos. A primeira opinião atinge a sua maior expressão entre os evangélicos brancos (86%), comunidade em que Trump recolhe forte apoio.

Nos séculos XVII-XVIII, o Iluminismo desafiou a autoridade – por vezes sufocante – que a Igreja exercia sobre o mundo ocidental, desde que o Édito de Tessalónica, em 380, fizera do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Apesar de a Igreja ter perdido, progressiva e relutantemente, a capacidade de impor regras aos indivíduos e de influenciar a governação, em 1900, a percentagem da população europeia que se identificava como cristã, era de 95% e, 120 anos depois, só tinha caído para 76%. Todavia, estes números só contam parte da história: no mundo ocidental de hoje, a religião desempenha, para a maior parte da população, um papel meramente ritual e social; existe separação efectiva entre Estado e Igreja; e a maior parte das pessoas que se dizem “cristãs” têm um conhecimento superficial e equívoco das Sagradas Escrituras e não encaram estas como uma bússola moral.

Os sectores mais beatos da extrema-direita consideram este cristianismo “diluído”, flexível, descontraído e pragmático tão detestável quanto o agnosticismo e o ateísmo, e sonham com a recondução da fé a um lugar central na sociedade. O realce em “na sociedade” é crucial: uma vez que a moderna civilização ocidental não ergue qualquer obstáculo ou restrição à religião quando praticada na esfera privada, conclui-se que o que a extrema-direita temente a Deus pretende é devolver à religião a sua preeminência na esfera pública, como acontecia no período pré-iluminista.

Próximo artigo da série: A Civilização Ocidental e um ambicioso plano de regressão: freios e contrapesos