André Ventura arrependeu-se de não ter estado com o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Apesar de ter, propositadamente, viajado até à Madeira para fazer campanha eleitoral, e mesmo tendo tido o conforto da ala mais conservadora do partido, que gostou desta forma de protesto anti-Francisco escolhida ativamente por Ventura, o líder do Chega sentiu necessidade de explicar aos seus mais próximos o porquê de ter decidido escrever uma carta ao chefe da Igreja Católica a pedir desculpa pela sua ausência.

Com todos os olhos postos em Lisboa, nas centenas de milhares de peregrinos e nas palavras do Papa Francisco durante toda a presença no evento, a ausência daquele que é o líder político que mais fala publicamente de Deus foi notada e questionada — até nos círculos mais próximos do presidente do Chega, da Igreja à política. Para André Ventura, terá sido delicado gerir este caso. No fim de ter pesado tudo o que aconteceu, decidiu fazer uma espécie de ato de contrição público, assumindo que errou e pedindo desculpa ao Papa.

André Ventura é um crítico frontal do Papa Francisco. Aliás, a relação dos partidos-irmãos do Chega com este Papa tem sido particularmente difícil. Como contava aqui o Observador, apesar de não ter justificado publicamente as razões que o levaram a estar longe da capital naqueles dias, ao núcleo duro do partido chegou a deixar recados: “Um Papa que recebe ditadores comunistas [uma referência a Lula da Silva] e recusa receber líderes de direita [Francisco não quis receber Matteo Salvini] não merece muito o nosso compromisso.” Ou seja, a decisão de faltar ao evento foi premeditada e teve razões políticas. Mas terá começado a tornar-se um dilema moral para Ventura.

