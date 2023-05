Foi uma notícia inesperada. Depois de conhecidos os resultados das eleições regionais, que davam um clara vitória ao PP, o chefe do governo espanhol anunciou a realização de uma reunião do Conselho de Ministros “para dissolver o Parlamento e convocar eleições gerais”. Depois de comunicar a decisão ao Rei Felipe VI, Pedro Sánchez falava ao país para assumir “pessoalmente” os resultados das eleições regionais — descritos na imprensa espanhola como uma “derrocada” do PSOE — e sublinhar que os “espanhóis devem ter a palavra para definir o rumo político do país”.

No conselho de ministros desta tarde, a decisão era aceite e as eleições gerais espanholas, inicialmente marcadas para dezembro, eram antecipadas para o domingo de 23 de julho. Face à notícia, fontes do Palácio de Moncloa classificavam como “corajosa” a decisão de Pedro Sánchez, segundo revelaram fontes do RTVE. Mas nem todos olharam para a decisão da mesma forma. Isabel Díaz Ayuso, a presidente eleita do PP para a comunidade de Madrid e uma forte crítica do líder espanhol, celebrou a antecipação da votação, que descreveu como um sinal da “rendição”. “O projeto do PSOE está esgotado (…) Sánchez está num beco sem saída. É uma rendição”, defendeu em entrevista ao Telemadrid. “Quanto mais rápido, melhor”, defendeu ainda o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, enquanto o responsável máximo do Vox, Santiago Abascal, descreveu a decisão como “a única notícia positiva” nos últimos quatro anos de governação.

Menos de 24 horas depois do fim das eleições regionais, Espanha vê-se a braços com um novo período eleitoral, que arranca já no dia 30 de maio e vai coincidir com a presidência espanhola no Conselho da União Europeia. Os partidos têm agora 54 dias para mobilizar os seus eleitores e por a teste os resultados obtidos no passado domingo. No arranque da nova fase, Sánchez vê agora a sua reeleição mais ameaçada que nunca, enquanto o líder do PP se vê reforçado pelos resultados do dia 28, mas consciente de que esta é a prova de fogo.

