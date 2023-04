“Quero ser a primeira presidente do meu país, a primeira presidente de Espanha.” Yolanda Díaz é a pessoa de quem se fala por estes dias: é mulher, vice-presidente do governo espanhol, ministra do Trabalho e a política popular que se chegou à frente para assumir uma posição conciliadora à esquerda do PSOE — da qual está de fora, pelo menos por enquanto, a Unidas Podemos.

É com a plataforma Sumar (Somar, em português) que Yolanda Díaz quer fazer história em Espanha e tornar-se na primeira mulher a chegar à liderança do governo do país. A pedra inicial foi lançada este fim de semana, em Madrid, com o anúncio da candidatura às eleições legislativas que vão decorrer no final do ano. Mas o nome de Yolanda há muito que estava associado a um possível grande voo.

Pablo Iglesias foi um dos que mais acreditou na comunista de 52 anos. No dia em que anunciou que saía do governo espanhol para se candidatar às eleições regionais na Comunidade de Madrid, deixou um legado: Yolanda Díaz, que era ministra do Trabalho, seria promovida a terceira vice-presidente do executivo — e viria mais tarde a subir a segunda vice-presidente com a saída de Carmen Calvo.

