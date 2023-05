Um resultado eleitoral “excecional”. Nem os melhores cenários das sondagens indicavam uma noite tão boa para o Partido Popular (PP). Recuperou o poder em seis comunidades autónomas, ganhou vários municípios, conquistou vários bastiões tradicionalmente socialistas e assistiu a uma derrota em toda a linha de Pedro Sánchez — foi um “KO” ao chefe do governo espanhol, como chegou a descrever fonte dos populares ao jornal El País. Em contrapartida, os socialistas saem como os grandes derrotados destas eleições e veem o controlo do poder local mais débil.

Numas eleições autónomas e municipais que são interpretadas como uma antecâmara para as gerais que terão lugar em dezembro, Pedro Sánchez vê agora a sua reeleição mais ameaçada do que nunca. Tendo assumido grande protagonismo durante a campanha eleitoral, o chefe do governo espanhol encarou este ato eleitoral como um “referendo” à sua aprovação política. E o resultado foi francamente negativo com os socialistas a já admitirem uma “mudança de estratégia”.

Por sua vez, aproveitando o efeito da “onda azul” (a cor do partido), o líder do PP declarou a abertura de um “novo ciclo político”, após o resultado que definiu como “excecional”. “Amanhã começa o trabalho para as eleições gerais”, afirmou Alberto Núñez Feijóo. Mas há um elefante na sala para os populares. Apesar das vitórias, a força partidária vai ter de chegar à acordo com o partido de extrema-direita, o VOX, em várias comunidades autónomas e municípios.

