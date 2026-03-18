A criação de um "Estado cliente" dos EUA e o regresso do clã Castro. Trump procura uma "tomada amigável de poder" em Cuba

A surpresa está nas declarações em si mesmas e não no seu conteúdo, que não tem anúncio inédito. A turbulenta relação entre Washington e Havana tem sido marcada por conversas constantes e, em nenhum ponto, Cuba anunciou negociações de alto nível, que envolvam os líderes e apontem para uma mudança de rumo definitiva nesta política externa. Mais do que isso, as declarações importam por surgirem no contexto atual, com uma profunda crise económica interna. Porém, os relatos sobre as negociações não parecem indicar um fim desta realidade de crise, mas antes uma solução intermédia — que agrada ao poder político em Washington, mas não dá resposta às exigências dos seus eleitores ou às dificuldades do povo cubano.

Cuba é um “velho frágil em diálise”. E as ações de Trump foram “um murro nos rins”

A sexta-feira passada começou, em Cuba, com a declaração de Díaz-Canel ao país. “[Estamos a] identificar os problemas bilaterais que precisam de uma solução“, declarando, notando que as negociações decorrem “numa base de igualdade e respeito pelo sistema político dos dois Estados e a soberania e autodeterminação”. Mas as palavras parecem ter feito pouco para acalmar os ânimos exaltados. Antes de o dia terminar, um grupo de pessoas atirou pedras e tentou pegar fogo à sede do Partido Comunista — o partido único no poder — na cidade de Morón, no centro do país. O facto de ter sido utilizada violência por parte dos manifestantes torna este incidente raro. Mas esta está longe de ser uma demonstração de descontentamento isolada.

A última vez que este sentimento se generalizou na ilha foi em 2o21, com protestos desencadeados pela falta de alimentos e medicamentos na ilha, apontam os especialistas. A escassez era o resultado da crise económica causada pela pandemia de Covid-19, mas o Governo de Díaz-Canel reprimiu os protestos que irromperam. Porém, uma série de fatores acumulados contribuíram para que a crise se continuasse a aprofundar.

Por um lado, as decisões de Trump durante a primeira administração reverteram os progressos que tinham sido feitos durante a administração de Barack Obama. Alguns dos especialistas ouvidos pelo Observador destacam a importância da declaração de Cuba como um Estado patrocinador de terrorismo, que restringiu o turismo, um dos principais motores económicos da ilha, pois dificultou a obtenção de vistos para Cuba, mas também a importação de produtos — que se fez sentir principalmente na importação de produtos agrícolas, de que Cuba é em grande parte dependente.