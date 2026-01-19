A “derrota pessoal” de Cotrim. E as sombras no futuro da IL, que pondera processar a ex-assessora

O dilema dos liberais entre Ventura e Seguro

Mariana Leitão vai ouvir a direção do partido para decidirem a posição a tomar sobre esta segunda volta das presidenciais. Ninguém se atravessa com uma opção. Há membros influentes do partido que distinguem já três planos: o que vão fazer na cabine de voto, o que vão dizer publicamente e a posição oficial do partido.

O partido sentiu a reação negativa de apoiantes de Cotrim de Figueiredo às suas hesitações sobre não excluir um voto em Ventura na segunda volta. Toda a história da IL foi feita a erguer linhas vermelhas contra o Chega.

Um eventual apoio a Ventura agora desagradaria a muitos dos seus militantes e dirigentes. E poderia ter custos eleitorais imprevisíveis, ao dar ainda mais força a um adversário do partido que disputa muitas vezes um eleitorado próximo.

Claro que um apoio ao candidato do PS também não será feito sem desconforto, tendo em conta que representa um dos principais adversários ideológicos do partido. Mas nem toda a gente na IL está disponível para equiparar Seguro e Ventura, como fez Cotrim de Figueiredo ao falar em “péssima escolha”. Mário Amorim Lopes, vice da IL e líder parlamentar, já assumiu na RTP que votará Seguro: não o considera uma ameaça à democracia, ao contrário do que vê em André Ventura.

O sabor agri-doce do resultado de Cotrim, depois de uma semana negra

Quando saía do elevador para a sala onde o esperavam uns 300 apoiantes, João Cotrim de Figueiredo parou por instantes no percurso ao ver uma mesa ser arrastada e partir-se um pequeno vaso de vidro em estilhaços no chão.

A imagem encaixa na perfeição no que alguns mais próximos acham que aconteceu à sua campanha, que acusam de ter sido feita em estilhaços pelos jornalistas na reta final.

Em causa a forma como foi confrontado numa conferência de imprensa com a alegação de assédio partilhada numa story privada, questão que continua a ser vista como responsável por o candidato não ter ido mais além. Cotrim invocou a preocupação com esse tema, que já conhecia desde a véspera, como tendo ajudado a “toldar o raciocínio” quando respondeu à pergunta sobre quem apoiaria numa segunda volta em que não estivesse presente.

Ao dizer que não excluía ninguém e ao sublinhar a moderação de André Ventura nos 4 dias anteriores, Cotrim de Figueiredo iniciou uma polémica que o levaria depois a desdizer-se, a garantir que não queria Ventura na presidência, e que não sabia o que lhe tinha passado pela cabeça ao dar a primeira resposta — tudo isto foi aproveitado pelos adversários.

A forma como foi respondendo à alegação de assédio e a fúria com que se dirigiu aos jornalistas no penúltimo dia de campanha também podem ter tido consequências eleitorais. A dificuldade ou inabilidade (pouco presidencial) com que geriu a crise podem ajudar a explicar a diferença entre os 21% que chegou a ter nas sondagens e o resultado final.

Tirando o próprio Cotrim, que mostrou desde o início confiança numa passagem à segunda volta, qualquer liberal teria comprado cegamente estes 16% quando começou a corrida. Ficar em 3.º lugar, à frente do almirante e de Marques Mendes, pareceria um sonho para qualquer simpatiizante dos liberais, que nunca foram além de um quarto lugar nem passaram os 5% dos votos.

O problema é que, à entrada da última semana de campanha, Cotrim aparecia nas sondagens em segundo lugar, Marques Mendes estava a ficar irremediavelmente para trás, e a equipa do candidato acreditou que afinal seria mesmo possível passar à segunda volta.

Depois de se ter sentido tão perto da glória, a pensar se seria o presidente da esperança ou do otimismo, Cotrim de Figueiredo não pode não sentir uma certa amargura. Reforçou o mito de caçador de votos que já vale mais do triplo da Iniciativa Liberal. Mas, além de ter perdido a eleição, viu a sua reputação posta em causa, num processo que perdurará para lá desta campanha.