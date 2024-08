A guerra chegou a território russo e a "ansiedade" aumentou. Mas isso não significa o princípio do fim do regime de Putin

A ofensiva mediática também tentava moldar a perceção dos russos que estão longe da fronteira. “Esta operação não foi iniciativa de Zelensky, mas dos seus curadores ocidentais”, dizia o conhecido apresentador próximo do Kremlin Vladimir Solovyov. “A NATO atacou-nos. E, segundo a nossa própria doutrina militar, a nossa resposta deve ser muito séria.”

Os relatos que iam chegando do terreno, contudo, mostravam uma realidade bastante diferente. Os residentes de Sudzha, principal cidade da região de Kursk, começaram a divulgar vídeos nas redes sociais para mostrar o que ali se passava: “Fomos abandonados. Com crianças, sem abrigo, sem dinheiro. Os nossos filhos têm medo de dormir à noite”, dizia uma mulher num vídeo publicado no Telegram. Os corredores de evacuação demoraram dias a ser organizados, segundo os locais: “Não há evacuação de Sudzha. As pessoas atravessam o rio em barcos, sob bombardeamentos, e atravessam a floresta a pé. Estas são pessoas normais, ajudem-nas a sair”, implorava no mesmo vídeo outra mulher.

Perante a desorganização e caos, os civis começaram a organizar-se. Voluntários mobilizaram-se em torno de uma organização, a “Casa das Boas Ações”, e começaram a distribuir comida e outros bens essenciais. “Aquilo de que precisamos muda a cada meia hora”, revelava uma das voluntárias, Svetlana Kozina, ao jornal russo Novaya Gazeta, no local. “Neste momento precisamos de carne enlatada e detergente para a roupa. Provavelmente recebermos isso em breve, mas logo a seguir vamos precisar de outras coisas.”