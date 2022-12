A multidão que esperava o Presidente Vladimir Putin naquela base militar em Vidyayevo, no Círculo Ártico, estava agitada. Eram quase todos familiares dos 118 marinheiros que tripulavam o submarino Kursk, que se afundou num acidente mal explicado. Putin, que tinha sido eleito Presidente há apenas três meses, foi ali para os enfrentar e a receção foi, como seria de esperar, de angústia e revolta. “Quando é que os teremos de volta, vivos ou mortos? Responda como, Presidente!”, gritou-lhe uma mulher visivelmente transtornada, num momento captado pelas câmaras de televisão. “Irei responder-lhe assim que eu próprio souber”, disse Putin.

O encontro foi em clima febril, como já indiciavam as reações das famílias nos dias anteriores, enquanto aguardavam notícias sobre o paradeiro do submarino desaparecido. “Eles ganham 50 dólares por mês e agora estão presos naquela lata de conservas. Foi para isto que eu o criei?”, revoltara-se uma mãe num encontro com o vice-primeiro-ministro em que acabou sedada e transportada para fora dali por militares.

Foi provavelmente a única vez que Putin se encontrou com familiares de militares russos sem ser em ambiente controlado. E foi também uma das poucas vezes em que as televisões do país captaram o desespero de mães, mulheres e outros familiares de soldados da Rússia, questionando diretamente os responsáveis do país.

