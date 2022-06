Namorado da Presidente eslovaca e marido do primeiro-ministro luxemburguês marcam presença no encontro entre as primeiras-damas com Letizia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Enquanto os líderes mundiais se reuniam na cimeira da NATO, a Rainha Letizia encontrava-se com as primeiras-damas, com o namorado da Presidente eslovaca, Juraj Rizman, e com o marido do primeiro-ministro luxemburguês, Gauthier Destenay, no Palácio Real de La Granja de San Ildefonso, a 60 quilómetros de Madrid. Houve, ainda, outras duas convidadas: Maisy e Finnegan Biden, as netas do casal Biden.

Para esta ocasião, os vestidos foram a peça predileta, vários deles com estampados florais, tal como o de Jill Biden, assinado por Oscar de al Renta, como sublinhou o Daily Mail. Em tom pastel, Letizia elegeu as bolinhas e, de acordo com o ABC, a peça é da marca Laura Bernal. Mais destaques: Linda Rama, esposa do primeiro-ministro da Albânia, usou um comprido vestido branco, Annik Penders, primeira dama da Bélgica, apostou no vermelho e Begona Gomez, mulher de Pedro Sánchez, optou lilás.

A ida ao Museu Reina Sofia foi um dos pontos altos da excursão realizada esta quarta-feira e incluiu uma fotografia de grupo em frente à famosa pintura Guernica, de Pablo Picasso, que retrata o horror de um bombardeamento aéreo nazi na cidade basca durante a Guerra Civil Espanhola.