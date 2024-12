A rede de Ana Luísa, ou o melhor seguro de vida que já fez

Uma iniciativa

Quando regressou a casa, em setembro de 2020, depois de um inusitado enfarte do miocárdio, Ana Luísa Neves questionou tudo e toda a vida. Em plena pandemia, tão pouco podia contar com a companhia dos pais, porque os contactos eram desaconselhados. Aos 34 anos, mais de metade da vida diagnosticada como hipertensa – atribuído à genética – sentiu que a vida lhe estava a dar “uma segunda oportunidade”. E afinal, havia uma razão para as anomalias cardiovasculares que se atravessavam no seu caminho: uma doença hereditária, trombofilia, que provoca oclusão vascular. Um dia, um desses trombos entupiu-lhe a artéria. Naquele setembro, teve aquilo que em linguagem corrente se chama um ataque cardíaco, e que ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída por um coágulo, fazendo com que uma parte do músculo cardíaco deixe de funcionar por falta de oxigénio e nutrientes.

Um ano antes casara com Miguel, planeavam ter filhos. E tiveram. Guilherme nasceu dois anos depois daquela ameaça, numa gravidez vigiada ao pormenor, sob um acompanhamento tripartido entre o serviço de Cardiologia do Hospital de Santo André (HSA), em Leiria, a Unidade de Trombose e Hemóstase do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Centro Hospital Universitário de Coimbra (CHUC), e a Maternidade Bissaya Barreto.

Nessa altura já o pior passara, já Ana Luísa voltara a trabalhar como mediadora de seguros, já quase se esquecera dos dias em que o coração a obrigou a andar devagar, muito devagar, num passo lento entre a sua casa, a casa dos pais (onde acabou por fazer a recuperação), e o escritório de mediação de seguros que se preparava para gerir, ao leme do negócio da família. E foi essa a rede que apertou a malha o mais que pôde, qual seguro de vida em teto máximo para Ana Luísa. Volvidos quatro anos, vigia mais de perto o seu coração independente, coração que não comanda, sobretudo quando o pequeno Guilherme a assusta com as mazelas próprias da infância. Porque apesar do resultado negativo da análise, ao nascer, a adolescência pode revelar sinais dessa doença hereditária.

Numa família religiosa, todos acreditam que esta provação se transformou em bênção.