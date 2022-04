A revolução das Wet Leg: tornar o indie-rock grande e divertido outra vez

Não se pode dizer que as expectativas tenham sido defraudadas. Hoje têm seis canções já reveladas, sendo que “Chaise Longue” (13 milhões de cliques no Spotify) e “Wet Dream” (8.4 milhões de “plays” na mesma plataforma de streaming) são as mais ouvidas. E ficaram em 2º lugar na lista “BBC Sound” de 2022, a mais recente projeção anual da estação britânica sobre “as estrelas emergentes mais entusiasmantes” da indústria musical (é “um painel imparcial de especialistas da indústria musical de todo o mundo” que escolhe os artistas e bandas com mais probabilidade de se afirmarem).

Mais provas de que o hype foi crescendo? Há dois meses, Dave Grohl, outra figura maior do rock mundial, deixava-lhes rasgados elogios em declarações ao jornal britânico The Guardian (“há noites em que ficamos a ouvir apenas essa canção em repeat”). Neste momento existem já concertos anunciados em vários pontos do mundo, com passagens pelos EUA e Canadá (desde logo, pelo festival Lollapalooza de Chicago), pela Austrália e pela Europa (Portugal não incluindo). E já atuaram ao vivo na rádio pública dos EUA, NPR (“Tiny Desk”), e recentemente na televisão — no “The Tonight Show” de Jimmy Fallon e no “The Late Show With James Corden”.

[“Chaise Longue” ao vivo no programa de Jimmy Fallon:]

As primeiras críticas ao álbum de estreia também já vão chegando e, globalmente, só reforçam o coro: a revista britânica New Musical Express dá cinco estrelas (em cinco) ao disco e diz que é “um clássico instantâneo que justifica o hype”, a publicação musical Stereogum diz que “as Wet Leg mostram-se à altura do hype no álbum de estreia” e na revista Rolling Stone escreve-se mesmo que são “a banda com mais buzz [sobre a qual há mais burburinho] do ano”.

Não era garantido que Wet Leg, o álbum, não fosse um falhanço rotundo, um passo em falso na difícil tarefa de revolucionar o indie-rock e torná-lo sexy, divertido e leve qb outra vez — sem que se perdesse o bom gosto, sem que tudo isto deixasse de soar a algo minimamente original.

Em novembro, quando as encontrámos nos camarins que usaram antes do primeiro concerto em Portugal, não era garantido que as Wet Leg viessem a confirmar que poderiam ser uma espécie de equivalente musical ao que “I May Destroy You” foi para as séries.

Isto é: não era certo que revelassem o mesmo humor e a mesma capacidade de verter com talento para um disco (e não apenas para um par de canções) a vida quotidiana de jovens mulheres de classe média do século XXI, com referências às redes sociais (melhor dizendo: ao Instagram), às dating apps, à vida boémia, à sexualidade abordada sem pudor e à recusa de compactuar com o macho-dominador do mundo. Mas eis que as Wet Leg aí estão, para revolucionar o mundo com as suas canções brincalhonas, mordazes, inteligentes, sexys, tornando novamente as guitarras, as baterias e aqui e ali os baixos e sintetizadores instrumentos de diversão.

[“Too Late Now”:]

“Estávamos muito habituadas a dar concertos para 6 pessoas”

A 20 de novembro de 2021, sentadas numa sala interna do Coliseu dos Recreios, em Lisboa — o maior palco do Super Bock em Stock mas não aquele em que as Wet Leg atuariam —, Rhian Teasdale e Hester Chambers esperavam-nos quando faltava ainda quase uma mão cheia de horas para o primeiro concerto em Portugal, que aconteceria na Estação Ferroviária do Rossio. Foi aí, falando sempre baixinho e revelando alguma timidez (sobretudo Hester Chambers), que nos contaram um pouco da sua história.

As duas conheceram-se quando tinham 17 anos e viviam e estudavam na Ilha de Wight, localizada na costa sul de Inglaterra, algo deslocada do resto do país (o barco é o meio de transporte mais usado para lá chegar) e com cerca de 140 mil habitantes — para se ter uma ideia, num país com cinco vezes mais habitantes do que Portugal, a Ilha de Wight tem cerca de menos 90 mil habitantes do que o Porto, quase quatro vezes menos habitantes do que Lisboa e Manchester e quase 70 vezes menos habitantes do que Londres.

Rhian e Hester não cresceram propriamente num polo cultural e musical — não houve muitos músicos e bandas de renome a sair da Ilha de Wight para o estrelato, o que talvez ajude a perceber o porquê de as duas dizerem repetidamente, e também ao Observador, que o impacto que esperavam ter na indústria musical não passava de algum sucesso local e, quanto muito, de poderem dar concertos noutras cidades de Inglaterra.