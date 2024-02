[Nota: esta é a quinta parte de uma série de seis artigos, as anteriores podem ser lidas aqui:]

O inimigo americano

“O império global americano luta para colocar todos os povos do mundo sob o seu controlo. Intervêm onde querem, sem pedirem permissão a ninguém. Infiltram-se através da quinta coluna, pretendendo apropriar-se dos recursos naturais e governar países, povos e continentes. Invadiram o Afeganistão, o Iraque e a Líbia. O Irão e a Síria estão na agenda. Mas o seu objectivo último é a Rússia. Somos o derradeiro obstáculo no seu plano para criar um império global do mal. Os seus agentes [nas ruas da Rússia] e no interior do Governo [russo] estão a fazer tudo para debilitar a Rússia e para nos colocar sob o total controlo de forças externas. Para resistir a esta grave ameaça, temos de estar unidos e mobilizados! Temos de lembrar-nos de que somos russos e de que, durante milhares de anos, protegemos a nossa liberdade e a nossa independência. Derramámos um mar de sangue, nosso e de outros povos, para tornar a Rússia grande. E a Rússia será novamente grande! Ou não existirá de todo. A Rússia é tudo! E tudo o mais é nada”. As palavras são de Aleksandr Dugin e foram proferidas a 4 de Fevereiro de 2012, em Moscovo, num comício de apoio a Putin.

