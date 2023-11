▲Albert Pike Memorial, Washington DC, após a estátua do homenageado ter sido derrubada por manifestantes, em Junho de 2020, na sequência dos tumultos suscitados pelo homicídio de George Floyd. Albert Pike (1809-1891) foi general do Exército Confederado, poeta e maçon; após a Guerra Civil opôs-se ao alargamento do voto aos negros e manteve, alegadamente, ligações ao Ku Klux Klan