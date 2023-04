Pareciam parceiros de sueca e, quando Lula tomou a palavra, fez questão de tirar uma piada de avô da algibeira. O presidente brasileiro lembrava que o Presidente português “mergulhou no Lago Paranoá” e que, “na semana seguinte, apareceu um jacaré“, fazendo, por isso, um pedido à comitiva portuguesa: “Da próxima vez, por favor, não deixem o Presidente Marcelo nadar”. Os sorrisos seriam cúmplices até ao momento em que ambos tiveram, por força das perguntas dos jornalistas, de falar da Guerra da Ucrânia, o grande “irritante” e “ruído” da visita.

Perante a pergunta dos jornalistas portugueses sobre o tema, Lula da Silva — que pediu novamente que o Português seja Língua Oficial da ONU — não entendeu bem o Português de Portugal. A questão era se mantinha as declarações, feitas na China, de que a União Europeia, incluindo Portugal, promovem a Guerra na Ucrânia. “Sinceramente, não consigo entender“, confessava Lula. Marcelo segurou então no braço do Presidente brasileiro e prontificou-se a fazer uma tradução truncada: “É sobre as suas palavras sobre a Ucrânia”. O líder brasileiro voltou ao púlpito e, a partir daí, ficariam evidentes as diferenças.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.