A transição energética é justa? O que aconteceu aos trabalhadores das unidades que Galp, EDP e Pego fecharam

Em menos de um ano fecharam portas três unidades industriais de referência de grandes grupos económicos, em resultado mais ou menos direto de políticas de combate às alterações económicas.

A Refinaria de Matosinhos da Galp e as centrais a carvão de Sines e do Pego, sobretudo estas duas, estavam no topo das instalações mais poluidoras no que toca a emissões de CO2 e empregavam diretamente mais de 600 trabalhadores, de acordo com os dados divulgados na altura dos respetivos encerramentos. Os números divulgados por representantes sindicais que acompanharam os processos indicam que os fechos afetaram mais de 1.000 postos de trabalho, incluindo trabalhadores de empresas contratadas, fornecedores e prestadoras de serviço. É difícil quantificar o impacto indireto nestas empresas, algumas das quais dependiam em exclusivo do grande cliente industrial. Também houve a redução de efetivos que as empresas começaram a implementar antecipando o encerramento das unidades.

Nem todos perderam o emprego, mas para muitos o futuro é incerto. Terão de se requalificar e esperar que os empregos prometidos em indústrias mais verdes saltem dos powerpoints para a realidade.

Central de Sines — Quando se materializou o fecho da central a carvão no início deste ano pouco mais de 100 trabalhadores da EDP Produção tinham vínculo direto à instalação. Mas o número estava em queda há anos e não conta com os cerca de 300 trabalhadores de empresas fornecedoras que prestavam serviços essenciais ao funcionamento da central, desde a limpeza, gestão de resíduos e abastecimento de combustíveis e água.

Refinaria de Matosinhos — Um estudo encomendado pela autarquia confirma a estimativa inicial dada por sindicatos que apontava um total de 1.600 empregos perdidos e sem alternativas. Para já, a Galp manteve pouco mais de 100 colaboradores dos 400 com vínculo à refinaria em Leça da Palmeira onde está a operar um centro logístico de despacho de combustíveis. E fechou já em outubro o processo de despedimento coletivo de 114 pessoas.

Tejo Energia — O encerramento da central a carvão aconteceu há mais de uma semana deixando em risco imediato 85 postos de trabalho da empresa Pegop. A Tejo Energia continua a gerir uma central a gás natural e emprega cerca 160. Mas também neste caso há um conjunto de fornecedores e prestadores de serviços que incluem a Agrolimpa e até a Efacec com um número indeterminado de colaboradores que será também afetado. A empresa iniciou um despedimento coletivo de 28 colaboradores que vão estar na linha da frente das medidas de apoio anunciadas pelo Governo para esta região, mas a intenção é abranger também funcionários de empresas contratadas.

Apesar de terem sido previstos com antecedência e serem do conhecimento das autoridades, com a exceção de Matosinhos, só há pouco mais de uma semana foi anunciada a operacionalização de um mecanismo criado pela União Europeia para responder às consequências sociais e regionais da descarbonização das indústrias. O envelope financeiro do Fundo para a Transição Justa envolve para já 90 milhões de euros, tendo o Estado português de antecipar desde já as verbas (uma vez que o dinheiro de Bruxelas só estará disponível num momento posterior), e terão aplicação prioritária na Tejo Energia que fechou portas no final de novembro.

Durante a apresentação da estratégia para o Médio Tejo, para o qual estão previstos 45 milhões de euros em apoios a empresas, investimentos e requalificação profissional, António Costa defendeu que para a “transição ser bem-sucedida não pode ter só bons resultados ambientais, mas “precisa também ser justa e inclusiva, não deixando ninguém para trás”. No entanto, para muitos dos trabalhadores que foram diretamente afetados pelo fecho destas unidades, os apoios podem chegar demasiado tarde.

O Ministério do Ambiente e Ação Climática (MAAC) justifica a demora materialização destas alternativas. “As verbas do Fundo para a Transição Justa (FTJ) não estão ainda disponíveis. Esse é o principal motivo pelo qual foi criado este mecanismo de antecipação do FTJ, através de verbas do Tesouro”. A situação não se verifica apenas em Portugal. O regulamento que aprova o Fundo só foi publicado em junho de 2021 e a sua programação acompanhará os trabalhos do Portugal 2030.

Para ter acesso a estas verbas será necessária a realização de Planos para a Transição Justa, que terão de ser aprovados pela Comissão Europeia. Portugal, diz o MAAC, promoveu os estudos de base para apoio ao desenvolvimento destes planos – os estudos foram concluídos em agosto, estando os planos a ser desenvolvidos pelas CCDR (comissões de coordenação e desenvolvimento regional).