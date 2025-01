Alcinda foi assassinada pelo marido "na rua mais pacífica" do Barreiro

O sangue no chão mancha o depoimento dos vizinhos. “É a rua mais pacífica do Barreiro”, garante a dona de um café perto da rua General Norton de Matos, a algumas dezenas de metros do prédio onde, na madrugada desta quinta-feira, Pedro Antuquia matou a mulher em frente aos dois filhos – de 6 e 14 anos. Pegou numa tesoura, esfaqueou-a e degolou-a. Depois, fugiu dali. “Corta-me o coração ver que estas duas crianças vão crescer sem mãe”, lamenta uma vizinha do casal, com a voz embargada, ainda sem acreditar no que aconteceu na última madrugada ao lado da sua casa.

A PSP conta que, às 00h05 desta quinta-feira recebeu a comunicação de um episódio de violência doméstica entre um casal do qual já havia registo, no sistema estratégico, pedidos anteriores de intervenção. Pedro assassinou uma mulher e pôs-se em fuga; quando a polícia chegou ao local do crime, após o alerta do filho mais velho, já não o encontrou ali. Viria a entregar-se na esquadra do Barreiro, duas horas mais tarde.

O rasto de sangue, que se alastra no chão, cruza o jardim onde várias pessoas se juntam para passear os cães — Jaime, Inês e Ricardo conheciam “de vista” o suspeito, ninguém esperava este desfecho. “Às vezes ouvíamos problemas [na zona], mas nada de confusão e nunca daquele casal”, relatam. Vivem todos naquela rua há muito tempo, dizem que a família se mudou para lá “há pouco mais de dez anos”, mas com a incerteza de quem tenta lembrar-se de caras bastante discretas.