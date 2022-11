O metaverso foi um tema quente na Web Summit – para alguns até demasiado quente. “Desculpem, vou ter de ser o primeiro a falar sobre metaverso hoje neste palco”, disse um dos moderadores de uma das dezenas de sessões dedicadas ao tema na cimeira tecnológica.

Na edição de 2022, tentou medir-se o pulso às muitas promessas e às tão faladas oportunidades que o metaverso acarreta. Mais frequentes foram as questões sobre as dúvidas e os entraves que ainda é preciso ultrapassar até aos tão ambicionados mundos digitais, que estão a ser apresentados como oportunidades para o entretenimento e mundo do trabalho, se materializarem.

Nos palcos distribuídos pela FIL, houve discussões sobre a tecnologia necessária, o que está em jogo e se efetivamente há sequer público para embarcar nesta viagem dos mundos digitais. O facto de o Facebook ter mudado há um ano de nome para Meta e definido que este podia ser o futuro da companhia, também ajudou a pôr o tema nas bocas do mundo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.