Antigos depósitos da fábrica de gás vão ser utilizados em hotel na mega reconversão urbanística da Matinha

A reciclagem destas estruturas resulta do plano de pormenor para a Matinha, segundo o qual as “estruturas dos três gasómetros assinalados na planta de implantação constituem elementos a preservar como memória da ocupação industrial anterior, sendo suscetíveis de reutilização em projetos de equipamento e de hotel, podendo para o efeito a respetiva implantação ser objeto de relocalização. Ou seja, é o próprio plano que impõe que sejam relocalizados e reaproveitados”.

Este princípio remete para a salvaguarda da torre da antiga refinaria da Petrogal que sobreviveu com novas roupagens no cenário do Parque das Nações.

O estudo de impacte ambiental que acompanha a consulta pública admite a existência de efeitos negativos muito significativos relacionados com a “demolição de ocorrências patrimoniais” (antigos gasómetros). No entanto, os promotores reconhecem a “importância destas estruturas como memória da atividade industrial anterior” e pretendem utilizá-las como elementos estruturais do que vier a ser construído.

Os gasómetros são estruturas usadas para produzir e armazenar gás natural ou de cidade e estão inventariados na carta municipal do património edificado e paisagístico de Lisboa. A fábrica da Lisboagás (empresa que foi integrada na Galp) foi desativada no início deste século. Não em consequência direta da Expo 98, mas pela substituição do gás de cidade (então produzido industrialmente a partir do petróleo — gás de petróleo liquefeito GPL) por gás natural que atualmente é importado via gasoduto e pelo terminal de Sines.

Em conjunto com o Prata Riverside Village, que fica ao lado na frente ribeirinha de Marvila, o projeto da Matinha, segundo a informação dada ao Observador pela VIC Properties, “irá concluir a maior e mais importante requalificação urbana jamais feita por capitais privados privados após a Expo 98”.

Os promotores ainda não têm projetos concretos para a arquitetura, mas referem a existência de vários precedentes espalhados por diversas capitais europeias, “onde tais aproveitamentos de estruturas idênticas foram autênticos sucessos socioeconómicos para as respetivas populações, por exemplo em Kings Cross (Londres) ou em Estocolmo na Suécia”.