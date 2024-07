Armando Vara terá de regressar à prisão para cumprir dois anos e seis meses de pena devido ao caso Marquês e a Face Oculta

No centro de tudo está uma conta bancária aberta em 2005 por Armando Vara na Suíça em nome de uma sociedade offshore chamada Vama Holdings. É nesta conta que Vara terá conseguido reunir os cerca de dois milhões de euros que o MP diz que se devem a contrapartidas do grupo de investidores de Vale do Lobo. Perante o juiz Ivo Rosa, Armando Vara confessou que a Vama Holdings era sua, e não da sua filha Bárbara — que constava como beneficiária da mesma na conta bancária aberta na Union des Banques Suisses. E que tinha aberto tal conta para receber remunerações de consultadoria que prestava a empresas portuguesas que operavam no leste europeu — sem nunca ter especificado os nomes das empresas e os respetivos valores que recebeu de cada uma delas.

Apesar de ter admitido que fazia esse serviço quando já era diretor da Caixa Geral de Depósitos — o que era incompatível — e antes de ter assumido funções de administrador por nomeação do Governo de José Sócrates, várias transferências para a conta da Vama Holdings ocorreram efetivamente após já ser membro da administração liderada por Carlos Santos Ferreira.

O problema penal das suas declarações é que Armando Vara acabou por admitir, pelo menos, a prática um crime de fraude fiscal qualificada (por não ter declarado os rendimentos ao fisco) e um crime de branqueamento de capitais (por ter ocultado a origem desses rendimentos, depositando-os numa conta bancária na Suíça).

Mais: Vara admitiu no Tribunal Central de Instrução Criminal que tinha recorrido à rede de branqueamento de capitais da Operação Monte Branco, liderada por Michel Canals, um gestor de fortunas suíço, e Francisco Canas, cambista conhecido por ‘Zé das Medalhas’ com loja aberta na baixa de Lisboa onde os seus clientes lhe entregavam malas de dinheiro.

O Ministério Público considerou que existem provas de que Vara terá entregue 800 mil euros em ‘dinheiro vivo’ a esta rede do Monte Branco, nomeadamente a Francisco Canas, entretanto falecido. O ex-administrador da Caixa admitiu apenas que tinha entregue quantias em numerário, omitindo qualquer referência a valores. Ainda assim, o MP conseguiu reunir fortes indícios de como Armando Vara recebeu cerca de 1,6 milhões de euros na conta da Vama Holdings na Suíça por conta da rede do Monte Branco

Vara entregava o ‘dinheiro vivo’ a Michel Canals em Lisboa e este criava uma engenharia financeira complexa que fazia ‘rolar’ o dinheiro entre dezenas de sociedades offshore do Panamá, Ilhas Seycheles e de outros paraísos fiscais até chegar à conta da Vama Holdins na Suíça. O próximo passo era dado por Francisco Canas que ‘convertia’ esse numerário numa transferência bancária ‘normal’ a partir de uma conta no BPN IFI (sucursal do BPN localizada em Cabo Verde) para qualquer conta bancária no resto do mundo. Geralmente, a Suíça era o destino favorito dos clientes de Francisco Canas pelo sigilo que era proporcionado e pelo enquadramento fiscal daquele país.

Por tudo isto, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa condenou Armando Vara em julho de 2021 a uma pena de prisão efetiva de dois anos pela prática de um crime de branqueamento de capitais “com referência um crime de fraude fiscal”, pois cerca de 535 mil euros dos fundos depositados na Suíça (e nunca declarados ao Fisco português) tinham regressado a Portugal para financiar vários negócios imobiliários, entre os quais a compra de um apartamento para a filha Bárbara em Lisboa.

A história de como o cúmulo jurídico acabou no Supremo Tribunal de Justiça

Com o trânsito em julgado desta segunda condenação em junho de 2022, iniciou-se então a discussão sobre o cúmulo jurídico que teria de ser aplicado a Vara, juntando-se numa pena única várias questões:

Uma pena que juntasse em cúmulo as penas dos processos Face Oculta e Operação Marquês;

Que tivesse em consideração o tempo de prisão efetiva que Armando Vara já tinha cumprido à ordem do Face Oculta, assim como o tempo de prisão preventiva de três meses que cumpriu na Operação Marquês;

E que se ponderasse se o perdão da lei especial Covid-19 ainda se aplicava.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa fez em março de 2023 um cúmulo jurídico das penas do Face Oculta e da Operação Marquês e concluiu que o cúmulo jurídico mais correto seria de cinco anos e um mês.

O grande problema que já se colocava na altura tinha a ver precisamente com o perdão da pena de 1 ano, 11 meses e 28 dias em 2021 por via da lei excecional de combate à Covid-19 e que permitiu a libertação de Vara. Porque a lei 9/2020 de 10 de abril não admite perdão de penas para diversos ilícitos, entre os quais está o crime de branqueamento de capitais.

Contudo, o juiz Rui Coelho, presidente do tribunal coletivo que decidiu o cúmulo jurídico, entendeu que o tema era da competência do Tribunal de Execução de Penas (TEP) de Évora, tal como a lei de combate à Covid-19 determinava. Na prática, o juiz decidiu que o perdão anteriormente aplicado não respeitava a lei mas quem tinha de anulá-lo era o TEP de Évora. O que não aconteceu, visto que o TEP de Évora manteve o perdão. Daí o recurso do Ministério Público para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

O STJ veio a dar razão ao MP num acórdão de maio de 2024 e alterou o cúmulo jurídico para uma pena única de 5 anos e 6 meses pelos crimes de tráfico de influência e de branqueamento de capitais. Pormenor relevante: com a decisão do STJ, a nova pena em cúmulo jurídico ficou definitivamente arrumada, tendo transitado em julgado.

Os conselheiros do STJ decidiram igualmente deferir a nulidade arguida por omissão de pronúncia. Isto é, o tribunal de primeira instância não se tinha pronunciado em relação ao desconto na pena do tempo da prisão preventiva e da pena já cumprida por Armando Vara no processo Face Oculta.

Por outro lado, a primeira instância também não se tinha pronunciado sobre a subsistência do perdão de pena aplicado pelo Tribunal de Execução de Penas no âmbito da legislação especial de 2021 relacionada com a pandemia Covid-19 — que permitiu a libertação de um número de significativo de reclusos em situações especiais, nomeadamente com mais de metade da pena cumprida e só em determinados tipos de crimes.