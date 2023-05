Oito décadas de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade não chegaram para terminar com práticas criminosas em clima de guerra. E o papel da mulher em conflitos armados é um exemplo claro de que as atrocidades cometidas na Segunda Grande Guerra podem facilmente ser replicadas em pleno século XXI.

A jornalista e escritora, Nobel da Literatura, Svetlana Aleksievich, escreveu sobre os horrores sofridos pelas mulheres do exército vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. O seu retrato dos conflitos armados e do papel da mulher culminou no livro “A Guerra Não Tem Rosto de Mulher”. Nele, a jornalista deu como exemplo o testemunho de Sofía, uma auxiliar médica na frente de leste, que foi a concubina de dois oficiais do exército russo, tendo inclusive criado uma filha, depois da guerra, nascida dos abusos sexuais do segundo oficial — ele, já com uma família, descartou as suas responsabilidades da relação extraconjugal.

No livro é igualmente explicado como as mulheres russas que estiveram de algum modo envolvidas na guerra e foram vítimas de abusos sexuais se defenderam depois publicamente perante uma sociedade conservadora. Diziam tratar-se de “amor”, de relações românticas e consentidas. Mas a verdade, segundo explicou a jornalista no seu livro, citado pelo El Mundo, é que estas relações não passavam de meios de sobrevivência para que a mulher, aceitando ser concubina de um oficial, não estivesse exposta ao risco (e probabilidade quase certa) de ser vítima de violações em grupo por vários soldados do seu próprio exército.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.