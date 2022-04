Ataques, fama, dinheiro, o líder adolescente e as (curtas) férias. Afinal, o que se sabe sobre o grupo Lapsus$?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O grupo Lapsus$ tem posto à prova os sistemas de defesa cibernéticos de grandes empresas mundiais. Desde o momento em que reivindicaram os primeiros ataques, os hackers ganharam notoriedade, fama e mais de 58 mil seguidores na rede social Telegram.

Começaram a ser falados após comprometerem o site do Ministério da Saúde do Brasil, mas ambicionaram mais. À medida que ficaram mais conhecidos terão atacado empresas cada vez maiores, verdadeiras gigantes mundiais como a Samsung ou a Eletronic Arts (EA). Em Portugal, reivindicaram o ataque ao grupo Impresa e ao site do Parlamento.

“O Lapsus$ é só mais um grupo, que agora apareceu mais mediaticamente”, desvalorizou o especialista português em cibersegurança Bruno Castro. Da fama das empresas que foram vítimas destes piratas informáticos aos maiores ataques que conseguiram realizar. Da importância da Microsoft à prisão de um adolescente que pode ser um dos líderes. Afinal, o que já se sabe sobre o grupo Lapsus$?

Os ataques que o Lapsus$ realizou e reivindicou

Um ataque ao site do Ministério da Saúde do Brasil e à plataforma que continha os dados de vacinação contra a Covid-19 do país, em dezembro de 2021, foi o primeiro a ser reivindicado pelo grupo de hackers. A emissão de certificados de vacinação ficou bloqueada. Como consequência, milhões de brasileiros não conseguiram obter o certificado, que, na altura, era necessário para viajar, ir a jogos de futebol e a restaurantes.

O grupo Lapsus$ anunciou ao mundo que pretendia “vazar ou guardar” as informações que tinha recolhido — cerca de 50 terabytes (TB) de dados relacionados, por exemplo, com o processo de vacinação, avançou a CNN Brasil. Demorou quase duas semanas a pôr a funcionar o portal do Ministério da Saúde do Brasil com normalidade, com o organismo a garantir ter conseguido recuperar os dados.

No mesmo dia em que comprometeu o site do Ministério da Saúde, o grupo atacou a Escola Virtual brasileira, noticiou, na altura, a CNN. Na página do site comprometido, o Lapsus$ terá deixado a seguinte mensagem: “Nós voltamos, porém, com mais notícias (e com mais poderio). Vamos explicar algumas coisas: o nosso único objetivo é obter dinheiro, não ligamos para a família Bolsonaro (vulgo Bolsofakenews) de m****”.

Ainda no mês de dezembro, nos dias 27 e 29 de dezembro, os canais de atendimento, os serviços de recarga de pré-pagos e os sistemas internos das lojas da operadora de telecomunicações brasileira Claro ficaram indisponíveis. Foi mais um ataque reivindicado pelo grupo Lapsus$. A operadora recusou-se a confirmar o ataque, mas os hackers alegavam ter acedido a 10 mil terabytes de dados.

O Lapsus$ parecia estar a atacar apenas no Brasil, até que foi revelado que, afinal, no mês de junho de 2021, uma empresa muito maior já tinha sido alvo dos piratas informáticos. A Electronic Arts (EA), considerada uma das maiores empresas de videojogos do mundo, produtora do FIFA e do The Sims, tinha sido atacada.

As informações privadas dos jogadores não terão sido divulgadas, mas evoluções do jogo FIFA2021, dados sobre novos lançamentos, código-fonte de vários jogos e ferramentas utilizadas no seu desenvolvimento foram tornadas públicas pelo Lapsus$. A empresa informou que não existiam “razões para acreditar que a privacidade dos jogadores estava em risco”, mas garantiu ter melhorado a sua segurança, avançou a revista Vice aquando do ataque.

Embora a EA pareça ter desvalorizado a divulgação do código-fonte dos jogos — informação que é única — a realidade é que o roubo pode ter implicações. Segundo o CEO da Visionware, empresa portuguesa de cibersegurança, Bruno Castro, o roubo “significa, na prática, que esse jogo pode ser replicado com outro nome”.

Imagine, eu poderia roubar o código-fonte do seu jogo, vendê-lo na dark web a uma empresa que faça jogos, eles melhoram esse código-fonte e ainda fazem um jogo melhor do que o seu”, explicou Bruno Castro em declarações ao Observador.

Muito ativos na rede social Telegram, onde reivindicam os ataques e enviam mensagens para as empresas cuja cibersegurança tentam comprometer, o grupo Lapsus$ começou no final de 2021 a ganhar as atenções do mundo. Em Portugal, permaneceram sem causar impacto até ao segundo dia de 2022.

No dia 2 de janeiro de 2022, os sites do grupo Impresa, entre os quais se incluem Expresso, SIC, Blitz e Opto foram atacados e ficaram indisponíveis. Descrito pela Impresa como um “atentado nunca antes visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital”, o ataque foi reivindicado pelos hackers. Em comunicado, a empresa de comunicação social admitiu violação de alguns dados pessoais, mas disse não ter evidências que os atacantes tivessem palavras-passe ou dados bancários dos utilizadores, e que também não houve qualquer pedido de resgate.

No mesmo mês, mas a dia 30, o alvo português foi outro: o grupo dizia ter conseguido entrar no site do Parlamento português. O Lapsus$ anunciava ter-se apoderado de várias informações sobre o Governo e os políticos, mas a Assembleia da República garantiu que através do site não era possível ter acesso a informações reservadas ou confidenciais.

Uns dias depois, a 7 de fevereiro, a Vodafone foi atacada. Serviços, como hospitais, ficaram afetados e milhões de portugueses deixaram de conseguir receber e enviar mensagens ou chamadas e ficaram sem acesso à internet. A empresa de telecomunicações referiu não ter indícios de que os dados dos clientes tivessem sido comprometidos. Uma mensagem deixada no Telegram a perguntar se deveriam “vazar” primeiro os dados da Impresa ou da Vodafone é única associação existente entre o ataque à operadora de telecomunicações e o Lapsus$, que não reivindicou este ataque.

No final de fevereiro, a onda de intrusões reivindicadas pelo grupo continuou, novamente fora de Portugal. Os sistemas internos da Nvidia, empresa de processadores gráficos, foram comprometidos pelo grupo Lapsus$. Os hackers afirmaram ter na sua posse mais de 1TB de dados e informações de mais de 71.355 funcionários juntamente com códigos-fonte da empresa. A Nvidia acabou por assumir que foi vítima de um “incidente de cibersegurança” que teve impacto nos seus sistemas informáticos, salientando que reforçou a segurança da sua rede e notificou as autoridades do ataque. A empresa garantiu também que os códigos-fonte a que os hackers tiveram acesso já não eram válidos uns desde 2014 e outros desde 2018.

No seio das vítimas do Lapsus$ seguiu-se a Okta, que fornece a funcionários de mais de 15 mil organizações sistemas de autenticação no acesso a aplicações através de um login único. Até março, a Okta negou o ataque que poderá ter acontecido em janeiro. Quando finalmente admitiu que os seus serviços tinham sido comprometidos pelo Lapsus$, a empresa revelou em comunicado que os piratas informáticos poderiam ter acedido à informação de cerca de 2,5% dos seus clientes.

A empresa pediu desculpa pela incerteza que o ataque causou e afirmou levar muito a sério a responsabilidade de proteger a informação dos clientes, admitindo que cometeu um “erro” ao acreditar que o Lapsus$ não teria sido bem sucedido. Em resposta à Okta, o grupo de hackers revelou no Telegram diversas capturas de ecrã que comprovam o ataque e disse que tinha conseguido acesso a uma conta de administrador da empresa, o que lhe permitia redefinir palavras-passe e contas de qualquer cliente que escolhessem.

Na segunda-feira, dia 21 de março, conheceu-se um dos mais recentes alvos do Lapsus$. A Samsung confirmou uma “violação relacionada com os dados internos da empresa”, revelou a Bloomberg. O grupo de hackers conseguiu assim realizar mais um ataque a uma grande empresa, que confirmou que parte do código-fonte dos dispositivos Galaxy mais recentes foi comprometida, não especificando quantos modelos da linha foram afetados. A empresa sul-coreana garantiu que reforçou a sua segurança e afirmou ainda que o ataque não comprometeu informações sobre clientes e funcionários.

Na maioria dos ciberataques, o grupo Lapsus$ utilizou o Telegram para os reivindicar, para divulgar dados e para ameaçar as vítimas. A escolha desta rede social tem uma explicação para Bruno Castro: “É um canal de comunicação ultrasseguro, muito difícil de rastrear e muito difícil de as comunicações serem intersetadas. Portanto, diria que é o veículo quase perfeito para fazer comunicações criminosas no seio de um grupo que tem que comunicar mundialmente, porque tem elementos a trabalhar pelo mundo inteiro.” Contactado pelo Observador, o Centro Nacional de Cibersegurança não deu qualquer informação sobre o grau de conhecimento que terá sobre o Lapsus$, informando que não comenta casos concretos.

A Microsoft investigou o Lapsus$ e revelou como é que o grupo recruta novos membros

Tudo começou com uma tentativa de ataque que falhou. Foi aí que a Microsoft começou a investigar o grupo Lapsus$. Os piratas informáticos disseram ter conseguido aceder ao código-fonte de produtos da empresa, que rapidamente negou as acusações.

Admitindo que os hackers tentaram atacar e conseguiram comprometer uma única conta, a Microsoft sustentou que “nenhum código ou dados dos clientes” tinham sido envolvidos na tentativa de ciberataque. Em comunicado, a gigante tecnológica referiu que as suas equipas de segurança conseguiram bloquear o possível ataque a meio da operação. A Microsoft revelou ainda que não “depende” do “secretismo do código-fonte como uma medida de segurança”.

Sofisticado, com ataques de perfil elevado e sem recorrer ao ransomware — um tipo de malware que permite que o atacante se apodere de ficheiros bloqueando a possibilidade da vítima conseguir aceder aos mesmos para depois pedir um resgate. Foi desta forma que a Microsoft descreveu o Lapsus$.

Porém, continua a não ser consensual que estes piratas informáticos não recorram ao ransomware. O especialista português Bruno Castro acredita ter havido “ataques em que utilizam ransomware“, uma vez que, os grupos criminosos precisam “do dinheiro”. Ainda assim, permanece sem ser possível confirmar que o Lapsus$ tenha conseguido lucrar com eventuais pedidos de resgate a alguma das empresas que atacou.

Os hackers atacaram as empresas, roubaram informações e divulgaram-nas no Telegram, arranjando sempre uma razão para não se libertarem do controlo que tinham sobre os dados. O grupo, que afirmou não ser patrocinado por nenhuma entidade estatal e não estar ligado à política, fez assim ações de “destruição e sabotagem massiva e gratuita de informações, infraestruturas e sistemas”, referiu a Microsoft.

“Colocar em causa a instituição por alguma razão específica e roubar os dados para depois comercializá-los na dark web em fóruns específicos” é o propósito dos grupos que não pedem resgate dos dados que têm na sua posse, considerou Bruno Castro. Ou seja, estes piratas informáticos poderão entrar nas empresas apenas para mostrar que o conseguem fazer, acabando por comprometer centenas de dados confidenciais.