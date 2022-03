Baixar IVA. Eletricidade e gás natural são diferentes do combustíveis (e subiram mais) diz Bruxelas

Apesar de reconhecer que o aumento do preço do petróleo é muito notório desde o início da agressão à Ucrânia, “não tem sido tão dramático como os que têm acontecido no gás e na eletricidade. Além disso, e ao contrário do gás e eletricidade, o petróleo e os produtos refinados são matérias-primas transacionadas a nível global”. Quanto à subida dos preços do petróleo, é “um fenómeno global e não representa um fardo específico para as empresas europeias face aos concorrentes internacionais”.

Os serviços de Bruxelas sustentam assim que a situação dos combustíveis “é diferente” da dos mercados do gás e eletricidade, onde a escalada dos preços é significativamente mais severa (na Europa) do que em outras regiões do mundo” — uma parte desta realidade é o resultado da política mais ambiciosa de transição energética que a resposta da Comissão não refere.

Lembrando que a valorização do petróleo já aconteceu no passado, o porta-voz da Comissão assinala que o consumo de produtos petrolíferos está sujeito a elevadas cargas fiscais na maioria dos países europeus, quando comparado com a eletricidade e o gás que representam até mais de metade do preço final. Assim, “os Estados-membros têm a possibilidade de aliviar o efeito dos combustíveis mais caros, ajustando a carga fiscal, seja através de cortes gerais para todos os consumidores, seja via cortes dirigidos a alguns setores (como os aplicados aos transportes), e de acordo com a diretiva dos impostos sobre a energia”.

Este tipo de apoio pode nem sequer constituir uma ajuda de Estado nem estar enquadrado no regime de exceção, não exigindo apoio formal da Comissão Europeia, acrescenta. Medidas gerais de apoio a consumidores de energia também não configuram auxílios públicos.

"Os Estados-Membros desejam introduzir ou manter diferentes tipos de impostos sobre os produtos energéticos e a electricidade, devendo para o efeito ser-lhes permitido respeitar os níveis de tributação mínimos comunitários entrando em linha de conta com a totalidade dos impostos indirectos que tenham decidido cobrar (excluindo o IVA)". Diretiva dos impostos sobre a energia

Mas a diretiva dos impostos sobre a energia para a qual remete esta resposta exclui expressamente as taxas de IVA, que são da competência de Bruxelas, permitindo apenas aos Estados mexer no imposto específico (o petrolífero) que é aliás o que muitos deles têm feito.

Portugal isolado na baixa do IVA dos combustíveis

Foram já vários os países que aplicaram ou anunciaram medidas mais musculadas para atenuar o impacto da subida do preço dos combustíveis desde que a invasão da Ucrânia se iniciou a 24 de fevereiro. Entre as soluções adotadas estão subsídios do Estado pagos através das gasolineiras e o corte de impostos específicos, o que no caso português seria o imposto sobre os produtos petrolíferos.

No contexto da crise gerada pela guerra na Ucrânia, nenhum governo propôs publicamente a descida da taxa do IVA — pela passagem deste produto da taxa normal para a taxa reduzida — e há até alguns como o irlandês que afirmou publicamente que tal não é permitido pelas regras europeias deste imposto, pelas quais os combustíveis estão na taxa normal (23%) no caso de Portugal.