O que está em causa no Conselho Europeu: Pedido de Portugal para baixar IVA dos combustíveis (que regras não permitem) e outros apoios

Com a tomada de posse do Parlamento e uma luz verde no Conselho Europeu que arranca esta quinta-feira em Bruxelas, António Costa defendeu no debate desta terça-feira que na próxima semana haverá condições para avançar com a solução de maior impacto prometida para conter a espiral de subidas no preço dos combustíveis: a redução temporária — e vale a pena repetir que é temporária — da taxa de IVA sobre os combustíveis.

Portugal pediu à Comissão Europeia para mexer no IVA dos produtos petrolíferos e tem empurrado para Bruxelas a responsabilidade de autorizar essa pretensão que, para já, apenas terá sido formalmente apresentada pelo Governo de António Costa no contexto das medidas extraordinárias para compensar os aumentos do custo da energia.

O facto de o Conselho Europeu coincidir com mais um momento de forte pressão altista sobre o preço dos combustíveis, que indicia mais uma subida acentuada dos preços na próxima semana, e com a disrupção causada pelos protestos do setor nos transportes, em países como a Espanha, também criam um ambiente mais favorável à adoção de medidas urgentes.

Mas quem pode viabilizar aquilo a que o primeiro-ministro chama de “liberalização” do IVA? A medida indicada vai contra as regras europeias do imposto de valor acrescentado. A diretiva em vigor permite exceções à regra da taxa normal do IVA (a máxima) para bens e serviços essenciais, com taxas reduzidas para a eletricidade e o gás para aquecimento, e até taxas zero para produtos alimentares.

Algumas destas possibilidades foram aprovadas no final do ano passado num acordo entre os Estados-membros que ainda não foi transposto para o regime comunitário do IVA e que facilita a sua aplicação nacional sem ser necessário um longo processo de autorização por parte da Comissão. No atual quadro, as mexidas têm de ser autorizadas pelo Comité do IVA. Mas as regras europeias não permitem a aplicação de taxas reduzidas aos produtos petrolíferos, nem sequer mediante autorização, porque tal seria simplesmente ilegal no quadro da diretiva.