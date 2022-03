Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Europeia deu luz verde aos Estados-membros para darem ajudas diretas às empresas que estão a ser afetadas pelo aumento dos custos da energia. As ajudas, que podem ser dadas através de subsídios, estão limitadas a 30% dos custos elegíveis, e não podem exceder os dois milhões de euros por empresa.

No entanto, Bruxelas admite que esse teto seja ultrapassado no apoio a indústrias eletrointensivas (que usam muita energia no seu processo produtivo) até 25 milhões de euros. E dentro deste grupo distingue setores mais expostos, como o siderúrgico, o vidro, pasta de papel e algumas operações químicas para os quais as ajudas públicas podem atingir os 50 milhões de euros.

Em Portugal, a Siderurgia Nacional com fábricas no Seixal e na Maia, anunciou há duas semanas a paragem de quase toda a operação industrial por causa do aumento do preço da eletricidade.

De acordo com o novo quadro temporário para as ajudas de Estado, no contexto dos impactos económicos e energéticos da guerra na Ucrânia, estas ajudas diretas aos custos da energia das empresas centram-se no gás natural e na eletricidade, cujos preços têm sido arrastados pelo gás.

O Governo tem manifestado intenção de apoiar a fatura energética das empresas mais prejudicadas pelo aumento dos custos da eletricidade e do gás, mas tem sinalizado que precisa da autorização da Comissão Europeia porque estão em causa ajudas de Estado.

Este regime excecional vai estar em vigor até ao final do ano e prevê ainda a atribuição de subsídios até 400 mil euros por empresa nos setores mais diretamente atingidos da agricultura, pesca e aquacultura. Para a generalidade das empresas afetadas, os apoios previstos são de até 35 mil euros. Estas ajudas são acumuláveis com os apoios para a fatura energética.