Portugal espera luz verde de Bruxelas, Polónia já baixou o IVA dos combustíveis (e não só) em fevereiro

O Governo anunciou apoios dirigidos aos setores mais afetados pelo aumento dos combustíveis — com especial foco para as empresas de transporte de mercadorias de menor dimensão e para os TVDE — mas continua a remeter para Bruxelas a decisão de avançar com uma eventual redução temporária da taxa do IVA sobre os combustíveis.

Em momentos de grande pressão sobre os governos com protestos e exigências de mais medidas para conter os recentes aumentos, a ideia anda no ar em vários países. É o caso de Espanha.

Ao contrário de Portugal, que ainda tem uma margem substancial para reduzir o imposto petrolífero face aos mínimos europeus — 15 cêntimos no gasóleo e 27 cêntimos na gasolina — Madrid já pratica taxas de ISP muito baixas e olha por isso para o IVA como a solução temporária. O sinal foi dado pela ministra das Finanças, María Jesús Montero. Mas lá como cá, o Executivo indica que os combustíveis estão fora da lista de produtos aos quais pode ser aplicada uma taxa reduzida, pelo que a iniciativa terá de esperar pelo sim da Comissão Europeia.

Mas enquanto Portugal e Espanha esperam pela luz verde em Bruxelas, há um país que já avançou com a descida do IVA nos combustíveis rodoviários e fê-lo no início de fevereiro, ou seja, antes da invasão da Ucrânia pela Rússia e os seus efeitos dramáticos na chegada de mais de um milhão de refugiados à Polónia e do agravamento do ciclo de subidas nos combustíveis. Ainda que o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawieck, tenha já apontado culpas ao gás russo pelo aumento dos preços no país.

Passar da taxa máxima de 23% para os 13% permitiria reduzir em 10% o preço final dos combustíveis, de acordo com contas apresentadas pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Ou seja, o impacto seria muito maior do que a redução marginal do imposto sobre os produtos petrolíferos que anulou apenas o ganho do Estado com o IVA cobrado a mais nos combustíveis, mas pouco contrariou o mais recente aumento de preços. Com a vantagem, no caso da redução do IVA, sublinhada por António Mendonça Mendes de dar a garantia de que a folga seria toda refletida pelas empresas no preço final, o que não acontece com o imposto petrolífero. Além de que é no IVA que o Estado ganha (por litro) quando os combustíveis aumentam.

“A diretiva europeia define qual é o nível do IVA que se pode cobrar em particular nos combustíveis e, nesse sentido, foi proposta do Governo português que temporariamente seja permitido aos estados-membros reduzir a taxa de IVA. Em função de qual for a decisão da Comissão Europeia, o Governo português atuará com impacto muito significativo ao nível dos preços que são pagos pelos consumidores”, afirmou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, esta segunda-feira. A mesma ideia foi repetida pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes e já tinha sido avançada na semana passada por António Costa.

São esperadas decisões sobre esta matéria no conselho europeu que se realiza a 24 e 25 de março, mas uma luz verde para avançar pode apanhar os governos em contra-mão no sentido em que a sua aplicação nacional pode coincidir com um período de alívio nas cotações internacionais. Apesar de alguns sinais nesse sentido — petróleo fechou esta terça-feira abaixo dos 100 dólares por barril em Londres — pode haver novos sobressaltos nos preços.

A exceção polaca e a ausência de uma aprovação (pública) por parte da Comissão

A redução do IVA dos combustíveis foi adotada pela Polónia como parte de um pacote anunciado em dezembro do ano passado, ainda antes de o país estar no epicentro da crise ucraniana ao receber o maior fluxo de refugiados. A economia polaca era então uma das mais ameaçadas pela inflação, na casa do 8%, e o Governo adotou “um escudo” anti-inflação que envolveu a baixa generalizada das taxas de IVA, de acordo com uma nota de Deloitte polaca.

Eletricidade e combustível para aquecimento passaram para uma taxa de 5%;

Combustíveis rodoviários, gasóleo e gás natural para transporte passaram de 20% para a taxa de 8%;

Produtos alimentares como a carne, frutos, vegetais, cereais, óleos e gorduras, entre outros ficaram a taxa zero;

Fertilizantes e gás natural também passam para a taxa zero.

As novas taxas entraram em vigor a 1 de fevereiro e têm a duração prevista até final de julho: seis meses. E o impacto orçamental estimado é de 3,3 mil milhões a 4,4 mil milhões de euros.

De acordo com a imprensa polaca, as autoridades terão obtido o consentimento informal da Comissão Europeia para avançar com estas medidas, anunciadas no final de dezembro, depois de um pedido feito pelo primeiro-ministro polaco às autoridades em Bruxelas. Mas não há qualquer indicação de que essa autorização tenha sido formalizada entretanto. O Observador questionou a Comissão Europeia sobre se estas descidas de taxas tinham de ser, ou foram, previamente aprovadas pelos serviços europeus, mas não obteve resposta.

Ao Observador, o fiscalista Rogério Fernandes Ferreira considera que a determinação da taxa do IVA aplicável aos combustíveis “não parece enquadrável” nos casos em que os Estados-membros podem alterar as taxas mediante consulta ao comité do IVA, como fez Portugal quando baixou o imposto cobrado em alguns escalões de consumo na eletricidade.

Com base na informação disponível, a Polónia, à semelhança de Portugal, terá procedido a um pedido de autorização em dezembro de 2021 para proceder a mexidas no IVA de alguns produtos não abrangidos pelo regime que prevê essa possibilidade, acrescenta o fiscalista. “Tanto quanto conseguimos apurar a eventual autorização dada pela Comissão Europeia para a alteração das taxas de IVA na sequência do pedido formulado pela Polónia não será pública”. Rogério Fernandes Ferreira remete ainda para uma proposta de alteração da diretiva de IVA que pretende dar aos países ferramentas para responder a eventuais crises.

Os ministros das Finanças da UE acordaram em dezembro flexibilizar a aplicação nacional de taxas reduzidas do IVA para permitir aos Estados-membros responder rapidamente a situações de emergência como pandemias, crises humanitárias e desastres naturais, mas as novas regras ainda não foram transpostas para a diretiva do imposto.