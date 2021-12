Canábis pelo Uber Eats? "Se se tornar legalmente possível e pudermos entregar na plataforma, claro que sim"

A Uber Eats faz quatro anos em Portugal e mudou o mercado. Como é que se apresentam agora?

Vou começar por descrever estes quatros anos, e a maneira como consigo descrevê-los é com muito orgulho e com um sentido de missão cumprida. Não só já fazemos parte da vida dos portugueses, mas nestes quatro anos mudámos a vida dos portugueses e contribuímos muito para ajudar milhares de restaurantes, comerciantes e parceiros de entrega, que atravessaram realmente algumas fases difíceis durante este tempo. Estivemos lá para ajudar e trazer algum conforto para a vida dos portugueses e para a economia.

Começámos em Portugal com 90 restaurantes apenas no centro de Lisboa e, passado quatro anos, estamos em mais de 90 cidades no país inteiro. Temos mais de 8800 restaurantes e comerciantes parceiros na nossa plataforma e cobrimos mais de 75% da população portuguesa. Estes dados são novíssimos em folha e refletem o percurso que estivemos a fazer neste tempo. Acho que é muito fácil as pessoas esquecerem-se — eu esqueço-me — do que era a nossa vida quando não havia esta experiência mágica desta aplicação. Não me lembro quando — à sexta-feira, ou ao sábado ou durante a semana — precisava de pedir alguma coisa e não tinha a app do Uber Eats. Viemos trazer essa magia à vida do portugueses. É uma app que, como costumamos dizer, parece uma coisa mágica. Parece um jogo em que apertas um botão, começa um bonequinho a mexer na aplicação e, de repente, aparece em casa um estafeta com a nossa comida. Essa experiência mágica que viemos trazer há quatro anos veio mudar a vida das pessoas. Tivemos um percurso gigante desde aí.

Outra coisa que também mudou durante estes quatro anos foi o nosso foco. Começámos com uma aplicação de entrega de comida e refeições a casa e, desde a pandemia, o impulso que houve devido ao comércio online — por esta necessidade de receber as coisas em casa –, passámos de uma app de comida em casa para uma aplicação que entrega tudo em casa. Neste momento, passámos essa experiência mágica de food delivery para entrega de qualquer coisa. As pessoas já podem receber compras do supermercado do Continente, Minipreço e outros parceiros. Podem receber em casa artigos de bem-estar e de beleza da Well’s ou do Boticário, por exemplo. Trazemos a casa testes com a nossa parceria com a Unilabs. Há um leque de coisas que se pode receber que há quatro anos era impossível e viemos proporcionar isso à população portuguesa.

Há um ano, numa entrevista ao Eco, dizia que queria que a Uber Eats fosse uma “Uber Tudo”. Considera que ainda há alguma coisa para fazer?

Sim. Estamos no começo desse percurso em que o mercado de entregas imediatas de outras coisas está ainda numa fase embrionária, muito mais do que a entrega de refeições. Acho que estamos numa fase desse percurso muito parecida com o ponto em que estávamos há quatro anos no setor de refeições.

Começámos com algumas parcerias, mas o hábito — e isso foi muito claro durante a pandemia –, a penetração que há na população portuguesa de food delivery em comparação com outros setores, como o comércio de supermercado, compras, etc. ainda está pouco desenvolvido. Ainda estamos a fazer esse percurso de criar esses hábitos de consumo, trazendo cada vez mais parceiros para a plataforma e diversificar cada vez mais.

Fizemos um esforço muito grande na parte dos supermercados, que era aquele use case mais óbvio e com o qual as pessoas tinham também mais propensão para começar a pedir durante a pandemia. Mas, muito rapidamente, estamos a focar também noutros setores. Não falei, por exemplo, da nossa parceria com a Fnac, que foi muito importante também durante a pandemia. Há um mundo de outras coisas que vamos que estamos muito focados em desenvolver nestes próximos anos, como eletrónica, entretenimento, flores, livros, roupa, se calhar.

Canábis é uma dessas opções, tendo em conta o que anunciaram no Canadá?

[pausa] A minha ambição é entregar tudo o que for legalmente possível em Portugal. No futuro, em relação à canábis, se se tornar legalmente possível e pudermos entregar na plataforma, claro que sim.