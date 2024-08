Castelo de Vide. Os momentos de pânico de duas jovens até serem baleadas, a mensagem que alertou a GNR e a fuga a nado do suspeito

À medida que as duas se aproximavam, começaram também a surgir mais detalhes da história que ficou conhecida durante a manhã desta quinta-feira. Uma tinha as mãos atadas à frente e a outra tinha as mãos atadas atrás com fita de plástico. Estavam nuas da cintura para baixo e tinham ferimentos graves – uma tinha sido baleada na mão e outra na zona lombar.

Foi nessa altura que, “com alguma dificuldade, devido ao pânico”, descreveu fonte da GNR, os militares conseguiram perceber o que terá acontecido. Além de terem dito aos militares que tinham sido baleadas, as jovens disseram ainda que o homem de 74 anos as terá tentado violar – crime que ainda não foi confirmado pelas autoridades.

“Passado vinte minutos, localizaram um homem que estava dentro da barragem a nadar e acharam estranho haver um homem na barragem a nadar a uma hora daquelas”, acrescentou. De facto, não estava a nadar, mas sim a fugir.

Enviada equipa de psicólogos para a barragem

Quando as duas jovens foram encontradas, estas “não explicaram muito, porque estavam em choque, estavam em pânico e a prioridade foi prestar auxílio”, referiu ainda a mesma fonte. A chamada para o 112 foi recebida às 23h44, indicou fonte do INEM ao Observador, e além dos bombeiros de Castelo de Vide e de uma equipa médica de emergência e reanimação de Portalegre, também foi enviada uma equipa de psicólogos do INEM.

Com ferimentos graves – uma das jovens tinha “a mão praticamente desfeita” –, as duas foram encaminhadas para o hospital de Portalegre, onde entraram à uma e meia da manhã e depois transferidas para o Hospital de São José, em Lisboa, onde estão ainda internadas nas especialidades de ortopedia e de cirurgia plástica.

Mensagem enviada por jovem alertava para um homem com arma

Na noite de terça-feira, quando os militares chegaram à barragem de Póvoa e Meadas, conhecida pela realização do festival Andanças, não sabiam o que iam encontrar. Aliás, nem sequer sabiam se iam encontrar alguém. O alerta que chegou ao posto de Castelo de Vide entre as 22h30 e as 23h00 não tinha muita informação e dava apenas conta de que uma das jovens tinham deixado de responder às mensagens depois de ter dito que viu um homem na barragem com uma arma.

A zona da barragem, que fica dentro do parque natural da serra de São Mamede, é utilizada frequentemente para fazer campismo selvagem, mas as duas jovens não estavam a acampar. As duas teriam uma relação e visitavam aquele sítio com frequência, uma vez que é pouco movimentado. Foi o que fizeram esta terça-feira à noite e, a certa altura, viram um homem com uma arma na zona do parque de merendas, perto do carro.