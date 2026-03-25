Cédric fugiu de França com a namorada, a ex-mulher e os filhos. Escondeu dois corpos na Serra da Nogueira

As suspeitas começaram a apontar para Cédric Prizzon assim que se soube, na última sexta-feira, 20, do desaparecimento da sua ex-mulher e do filho de ambos, na pequena localidade francesa de Vailhourles. Quando as autoridades procuraram o antigo polícia, não só não o encontraram como perceberam que, afinal, a lista de desaparecidos era maior: o homem teria levado com ele a nova companheira, de 26 anos, e o filho dos dois. Para onde? O mistério durou até esta terça-feira, quando o suspeito foi detido numa ‘Operação STOP’ da GNR. Sem a colaboração de Cédric, a PJ chegou aos corpos das duas mulheres, que estavam quase enterrados numa serra em Bragança.

Quando perceberam o crime que poderia estar em causa, os militares passaram rapidamente o caso à PJ, que conseguiu obter “elementos de prova” que apontavam para uma localização no meio da Serra da Nogueira, a mais de 100km do local da detenção do francês. Por ser de noite, os investigadores adiaram a busca dos corpos para a manhã desta quarta-feira.

Os corpos foram encontrados “semi-enterrados” — “não estavam numa cova profunda, estavam quase à superfície” — pelas 12h, adiantou ao Observador fonte ligada à investigação, numa operação que contou com a presença de um procurador. Os corpos ainda vão ser autopsiados, mas a mesma fonte acredita que as duas mulheres já estariam mortas há cerca de cinco dias e que o duplo homicídio terá sido cometido em Portugal, pouco depois da fuga em França.

Quando foi apanhado, o francês seguia no carro com os dois filhos, que estão agora a ser acompanhados pelas autoridades portuguesas, tendo sido, desde já, garantido apoio psicológico ao filho mais velho, de 13 anos, que está na companhia da irmã mais nova, com menos de dois anos. Cédric, de 41 anos, ainda está nas celas da GNR, podendo ainda ser transferido para a PJ da Guarda enquanto aguarda para conhecer as medidas de coação num inquérito titulado pelo Ministério Público de Mêda.

Para colaborar na investigação às causas da morte, a Gendarmerie francesa já tem a caminho uma equipa que apoiará a investigação a um velho conhecido das autoridades desse país. Cédric, antigo polícia e ex-jogador de râguebi, já tinha sido punido pela Justiça francesa. Em 2011, a relação com Audrey (uma das vítimas encontradas em Bragança e mãe do filho mais velho) terminou com uma condenação de seis meses de prisão para os dois pais na sequência de uma discussão com uma faca.

O tribunal, depois do episódio, decidiu a custódia partilhada: o filho, agora com 13 anos, ficaria duas semanas com a mãe, de 40 anos, e outras duas com o pai. Mas Cédric queria mais e, como os protestos não resultaram, em 2021 decidiu fugir com a criança para Espanha — acabou detido pela polícia após denúncia de Angela (a nova companheira, que também apareceu morta em Bragança) e ficaria sem direito de visita do filho.

Mãe de primeira mulher denuncia “ameaças de morte” antigas. Cédric fugiu de França com os dois filhos e as duas mulheres

A pequena localidade de Vailhourles, em Aveyron, viveu nos últimos dias um caos fora do normal. Na manhã da última sexta-feira, Audrey não apareceu no trabalho e Élio não foi à escola. Quando a polícia recebeu o alerta e se dirigiu à habitação de mãe e filho, encontrou uma casa totalmente vazia. Antes que as notícias sobre o caso começassem a ocupar a imprensa local francesa, as autoridades procuraram Cédric dado o historial entre os dois.

“Audrey é uma mulher amável, de ouro. É muito elogiada no trabalho, pelos colegas e pelos clientes”, disse a mãe da agente de seguros ao Le Nouveau Detective. Se se desdobrava em elogios pela filha, não fazia o mesmo para o ex-genro: “Ele gabava-se de ser violento. Quando era segurança dizia ‘ontem, meti [duas pessoas] a sangrar novamente'”.

“Após a separação, ele apareceu de caravana em frente ao trabalho dela para vigiá-la. Havia assédio, ameaças de morte. Ela tinha medo dele”. A mãe disse ao portal francês que “não queria pensar no pior”, mas acreditava que ela estaria “sequestrada em algum lugar”.

A polícia tentou localizar Cédric assim que se apercebeu do desaparecimento de Audrey e de Élio, sem sucesso. Ao mesmo tempo, o mistério ganhou novos contornos mas afunilou as suspeitas: com Angela e o filho mais novo do suspeito também em paradeiro incerto, a hipótese de Cédric estar envolvido nos quatro desaparecimentos era ainda maior.

O risco não era novo. Como já tinha acontecido, o francês podia fugir do país. As autoridades começaram a partilhar o caso com outros países, para que também estivessem atentos à cara do antigo jogador de râguebi.