Chega não vai apoiar Gouveia e Melo e aposta em candidato próprio

O Chega vai ter um candidato próprio nas eleições presidenciais e decidiu não apoiar nenhuma outra candidatura. Em reunião de direção, André Ventura, que tinha reconhecido que Henrique Gouveia e Melo ou Pedro Passos Coelho poderiam ter o apoio do Chega, resolveu fechar mais um capítulo na série Belém e descartar essa hipótese. No futuro, tomará uma decisão sobre o nome do candidato próprio e não exclui, para já, a hipótese de repetir a candidatura presidencial de 2021.

A informação foi inicialmente avançada pela CNN Portugal e confirmada pelo Observador junto de fonte conhecedora do processo. Com Gouveia e Melo a distanciar-se do Chega e Pedro Passos Coelho aparente e irremediavelmente fora da corrida a Belém, André Ventura decidiu que estava na hora de tomar uma decisão — mesmo que há poucos dias tenha atirado a mesma para o primeiro trimestre de 2025, altura em que voltou a abrir a porta a uma possível recandidatura.

Tal como o Observador tinha escrito aqui, as posições públicas que Henrique Gouveia e Melo tem assumido nos últimos tempos (ainda que sejam poucas) começavam a causar desconforto junto de alguns dirigentes do Chega, tanto que André Ventura o reconheceu de viva voz: apesar da “boa opinião” que assume em nome próprio, assegurou que o almirante “não é absolutamente unânime dentro do partido”.

Mais do que isso e das “muitas reticências” de vários elementos do núcleo duro, a postura do militar só ajudou a que o Chega desse um passo atrás — ou recusasse dar um passo em frente. “Quando lançámos sinais dizendo que poderíamos apoiá-lo, seria de esperar que Gouveia e Melo fizesse algum caminho no nosso sentido e mostrasse de alguma forma que estava agradado com o possível apoio. Fez o contrário”, lamenta um dirigente do Chega, rematando que o partido “não ia continuar a dizer que podia apoiar uma pessoa que enxota as bandeiras e políticas do partido”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um outro membro da direção do Chega explica que a falta de um “gesto” por parte de Gouveia e Melo, “por mais pequeno que fosse”, obrigou a uma decisão mais rápida para que o Chega se demarcasse rapidamente, de forma a “clarificar que o partido não apoia o almirante” — já que internamente sempre se considerou que parte eleitorado podia e pode sentir simpatia por Gouveia e Melo. Este recuo foi considerado necessário para travar de imediato qualquer colagem entre partido e protocandidato — fazê-lo no futuro poderia ser mais difícil.

Com Gouveia e Melo posto de parte, sobrava aquela que sempre foi a primeira escolha dos principais dirigentes do Chega: Pedro Passos Coelho. Mas a hipótese de uma candidatura a Belém parece cada vez mais distante e os dirigentes do partido foram recebendo sinais disso mesmo. Uma fonte da direção explica ao Observador que “já não tem lógica ir atrás da opção Passos” quando tudo aponta para uma não-candidatura. Assim, e apesar de “ser o favorito” do núcleo duro de Ventura, a direção decidiu que não vai estar indefinidamente à espera de alguém que não dá um único sinal de que pode ou quer avançar.

A somar a isso, a necessidade de ”não perder o espaço político” das presidenciais. “Já não podemos sustentar mais essa ideia”, garante um dirigente, enquanto um outro hesita quando questionado sobre a possibilidade de Passos ainda entrar na corrida, reconhecendo que não era de descartar um passo atrás, mas reiterando que tudo indica o oposto e que é nesse cenário que o partido trabalha.