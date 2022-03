Cidadãos que falam russo, o fantasma do passado soviético e ameaças cibernéticas. A Estónia continua a ser "uma parte vulnerável da NATO"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Texto e fotografias dos enviados especiais do Observador à Estónia, Cátia Bruno e João Porfírio

“Nos últimos dias, só há dois tópicos de conversa em Narva: a abertura do supermercado Lidl e a guerra na Ucrânia.” Quem o diz é Mikhail Komaško, jornalista da emissora pública estónia em russo (que inclui a ETV+ e a Raadio4), quando recebe o Observador nos estúdios onde trabalha em Narva, a terceira maior cidade russa da Estónia — e que fica a poucos metros de território russo.

É sábado, o segundo deste mês de março, e Mikhail está a preparar-se para gravar o mais recente episódio do Narodu Vazhno, o espaço televisivo de debate que apresenta semanalmente. O programa do dia será centrado no papel da cultura russa em Narva, uma cidade onde mais de 80% dos habitantes são etnicamente russos, apesar de serem cidadãos estónios. Por aqui, os sinais de trânsito têm indicações em estónio, mas não é essa a língua que se fala na maior parte das casas, cafés e locais de trabalho: o russo domina de tal forma que cerca de 20% dos habitantes nem sequer sabem estónio.

No Narodu Vazhno desta noite, Mikhail vai receber dois convidados: a diretora da Casa da Língua Estónia da cidade e um ativista local que organiza habitualmente as cerimónias do 9 de Maio, o dia em que se assinala a rendição da Alemanha Nazi e que é comemorado na Rússia como Dia da Vitória — “Um dia complicado na Estónia, porque para a maioria das pessoas não é o Dia da Vitória, é o primeiro dia da ocupação soviética”, explica Mikhail. O jornalista prevê que o debate será vivo, mas considera-o importante, mesmo que venham a surgir na conversa ideias mais próximas do argumentário do Kremlin trazidas por este ativista. “Ele é uma pessoa normal com um ponto de vista diferente”, diz, considerando que não deve ser ostracizado por isso. “É uma pessoa, não é um orc”, acrescenta, referindo-se à criatura repugnante criada por J. R. R. Tolkien.

A Ponte da Amizade e os 160 metros que separam a UE da Rússia

Contudo, o cenário à beira do rio Narva pode mesmo fazer lembrar um local da Terra Média do Senhor dos Anéis. De um lado, está o castelo Hermann, construção medieval rematada com a bandeira da Estónia. Do outro, imediatamente em frente, as ameias da fortaleza Ivangorod carregam a bandeira russa. A separá-las está uma fronteira estabelecida em cima da Ponte da Amizade — aqui, são pouco mais de 160 metros para chegar da União Europeia à Rússia.