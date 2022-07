Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A sra. jornalista também tem aqui material inflamável. Vamos ser sérios e responsáveis”. Foi assim que o então ministro Eduardo Cabrita reagiu em 2019 às suspeitas de favorecimento do marido da presidente socialista da Junta de Freguesia de Longos no chamado caso das golas — as tais que deveriam proteger os cidadãos durante um incêndio, mas que tinham sido feitas com tecido inflamável.

Com a acusação do Ministério Público (MP) desta sexta-feira, revelada pelo Observador, a José Neves (ex-secretário de Estado de Eduardo Cabrita), ao general Mourato Nunes (ex-presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil), a quatro ex-membros de gabinete de José Neves e a três funcionários da Proteção Civil, o mínimo que se pode dizer é que foi Estado que saiu chamuscado — com muitos socialistas envolvidos.

