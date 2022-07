Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

O ex-secretário de Estado José Neves e Mourato Nunes, ex-líder da Autoridade Nacional da Proteção Civil foram acusados pelo Ministério Público da alegada prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio de participação económica em negócio em regime de co-autoria com outros arguidos do caso das Golas.

Mourato Nunes foi ainda acusado de mais dois crimes de abuso de poder, assim como mais três ex-membros do gabinete de José Neves e mais quatro ex-adjuntos e ex-funcionários da Proteção Civil.

Está em causa o caso das golas que se iniciou em julho de 2019 quando o Observador revelou que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) tinha distribuído 70 mil golas inflamáveis às populações no âmbito de um programa de sensibilização para os incêndios. Mais tarde, descobriu-se a empresa que ganhou o contrato em causa, direcionada para o turismo de aventura, era do marido de uma autarca do PS.

A acusação foi feita por três procuradores Ana Carla Almeida, Ana Vicente Brandão e Tiago Franco do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.