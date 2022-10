É a maior intervenção de sempre para mitigar os aumentos do preço da energia, sublinhou esta quarta-feira o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Mas o cheque de 3.000 milhões de euros — dos quais metade têm financiamento público — tem como destinatários as empresas e não as famílias. Isto porque o Governo acredita — até porque tem mais informação sobre o tema dada pelo regulador — que as medidas já adotadas este ano vão permitir que o aumento do próximo ano seja “moderado”. Ou seja, que as tarifas reguladas da eletricidade em 2023 vão ter subidas “substancialmente inferiores à inflação”.

Para as empresas estão prometidas poupanças substanciais. Não em relação aos preços que pagam atualmente, mas em relação aos preços que pagariam em 2023, e que segundo as projeções do Governo poderiam ser o triplo do que custo de 2021 apenas na eletricidade. No gás natural, a previsão ainda é mais difícil por causa da volatilidade — mas as estimativas apresentadas admitem uma fatura três a seis vezes superior à que pagaram no ano passado. Estes apoios extraordinários foram, aliás, um dos fatores decisivos para obter o acordo de rendimentos com os parceiros sociais assinado este domingo. E são anunciados depois de mais um pacote de apoios aos custos das empresas sofridos este ano e que soube a pouco para muitos que lamentaram o peso das linhas de crédito face a financiamentos diretos.

