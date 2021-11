O documento final da COP26 tem dividido opiniões e tem motivado críticas dos ambientalistas.

O próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, reconheceu que o acordo final é um documento de compromisso que “reflete os interesses, contradições e vontades políticas do mundo atual”. “É um passo importante, mas não é suficiente. É altura de entrar em modo de emergência. A batalha pelo clima é a luta das nossas vidas e temos de a ganhar”, disse.

The #COP26 outcome is a compromise, reflecting the interests, contradictions & state of political will in the world today.

It's an important step, but it's not enough.

It's time to go into emergency mode.

The climate battle is the fight of our lives & that fight must be won. pic.twitter.com/NluZWgOJ9p

— António Guterres (@antonioguterres) November 13, 2021