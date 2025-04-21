Da tentativa de bloquear a eleição de Ratzinger aos rumores sobre a saúde de Bergoglio. Os segredos de dois conclaves que vieram a público

Para isso contribui também uma segurança apertada. São utilizados sistemas de interferência na Capela Sistina — onde decorrem as votações —, que é revista de uma ponta à outra para garantir que não estão escondidos dispositivos de captação de vídeo ou som. “A razão pela qual desejamos proteger aqueles [que votam] é porque este não é apenas um processo democrático. Este é um processo que é humano, mas cada um deles é chamado também a apresentar os seus pensamentos diante de Deus. … Isto não é apenas quem obtém mais votos ou politiquice”, sublinhou ao Washington Post o reverendo Mark Morozowich depois das fugas de informação sobre o conclave de 2013.

Devido a todas estas precauções, “sabemos muito mais sobre a eleição, digamos, de 1549 do que sobre a eleição de 2013”, considerou Frederic J. Baumgartner à revista Time. O autor do livro Behind Locked Doors: A History of the Papal Elections (em português, Por trás de portas fechadas: uma história das eleições papais) lembra a documentação — diários, relatórios, números de cédulas — que até então existia e permitia saber parte do que tinha acontecido. Assim nos chegaram histórias como a do conclave de 1378, que elegeu dois Papas, ou o de 1605, que levou a um confronto físico entre os eleitores que apoiavam dois cardeais diferentes.

Apesar do secretismo, alguns episódios acabam mesmo por ser tornados públicos. Desde curiosidades sem nenhum impacto, como o que os cardeais comem durante o conclave — na primeira noite, em 2013, as freiras prepararam “refeições de sopa, esparguete, pequenas almôndegas e vegetais cozidos, noticiou o Corriere della Sera — ao número de votos que cada cardeal tem, que deveria ser secreto. Sabe-se, por exemplo, que Bento XVI alcançou 84 votos no último escrutínio e que, oito anos depois, Jorge Bergoglio, que assumiu o nome Francisco, foi eleito com entre 85 a 90 votos.

O conclave em que tentaram “usar” o cardeal Bergoglio contra Ratzinger

“Quando, lentamente, o andamento das votações me fez compreender que, por assim dizer, a guilhotina teria caído sobre mim, comecei a ter vertigens.” A revelação foi feita por Bento XVI a um grupo de peregrinos alemães sobre o conclave de 2005 em que foi eleito. O Papa explicou que inicialmente pediu a Deus “Não me faças isto!”, mas acabou por render-se: “As vias do Senhor não são confortáveis, mas nós não somos criados para o conforto.” Deixou de fora, sem surpresa, os detalhes sobre o que se passou na Capela Sistina. Mas isso não impediu que cinco meses depois da eleição se viesse a saber que Jorge Bergoglio, que viria a ser seu sucessor, foi “usado” por um grupo de cardeais para tentar bloquear a votação.

É preciso recuar até à tarde de 18 de abril de 2005, em que os 115 cardeais eleitores — apenas os que têm menos de 80 anos podem votar — caminhavam em lenta procissão até à Capela Sistina. Tirando duas exceções, todos os conclavistas estavam a participar pela primeira vez numa eleição papal, uma particularidade fruto do pontificado de S. João Paulo II ter sido um dos mais longos da história da Igreja Católica. Um deles era o próprio Joseph Ratzinger, que, enquanto cardeal Decano, presidia ao Colégio Cardinalício e teria o dever de confirmar a escolha do Papa, sendo que era tido como o principal papabili.