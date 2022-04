Putin quer um novo "Dia da Vitória" a 9 de maio, mas o conflito está para durar. Como e quando esperar o fim da guerra?

A perspetiva de uma guerra a aproximar-se do fim tem ganhado força nos últimos dias. Do lado ucraniano, há a confiança de que a Rússia não tenha recursos para continuar a ofensiva e que, por isso, o fim da guerra possa estar por dias. Do lado russo, segundo o governo ucraniano, começa a correr a ideia de fazer coincidir o fim da guerra com as comemorações de 9 de maio, feriado nacional russo que comemora a vitória soviética sobre os nazis em 1945. Contudo, especialistas ouvidos pelo Observador duvidam de ambas as retóricas, atribuindo-lhes um significado essencialmente simbólico e de galvanização do apoio popular, e antecipam uma guerra com potencial para se estender longamente no tempo, uma vez que nem estão esgotados os recursos militares nem estão verdadeiramente lançadas as bases para uma negociação efetivamente capaz de atingir um acordo de paz. O que é certo, dizem os especialistas, é que a guerra na Ucrânia já mudou de figura.

Ucrânia pode ser para Putin o que a Península Ibérica foi para Napoleão

“Há cerca de uma semana, a campanha russa chegou àquilo a que, em teoria militar, se chama um ponto de culminação. Isso significa, essencialmente, que chegaram tão longe quanto podiam com a logística e os recursos que tinham”, diz ao Observador o académico Frank Ledwidge, antigo combatente britânico que interveio nas guerras dos Balcãs, do Iraque e do Afeganistão, especialista em estratégia militar, autor de vários livros sobre a arte da guerra e professor de história e estratégia militar na Universidade de Portsmouth. “Ficaram sem vapor.”

Para Ledwidge, há poucas dúvidas de que os russos falharam em toda a linha inicialmente definida. “Chegaram tão longe quanto podiam. Não conseguem fazer mais avanços”, diz. “Falharam no planeamento. Os pressupostos de planeamento foram, no mínimo, inadequados. Basearam-se em informações pobres ou, pelo menos, aplicaram mal as informações que tinham. Também estão a enfrentar uma oposição que é muito mais forte do que toda a gente esperava. Todos o sabem.”

A opinião de que a ofensiva russa falhou e de que isso está a obrigar a redefinir o curso da guerra é partilhada por Thomas Graham, responsável pelo programa de estudos da Rússia, Leste da Europa e Eurásia da Universidade de Yale, antigo conselheiro do presidente George W. Bush para os assuntos russos, ex-diplomata norte-americano em Moscovo e investigador do think tank Council on Foreign Relations. “Como sabemos, esta operação militar não avançou como os russos antecipavam. Eles acharam que seria muito curta, que já teria terminado, que terminaria em três, quatro dias, uma semana no máximo”, lembra Graham, em entrevista ao Observador. “Neste momento, estamos a entrar no segundo mês do conflito e a resistência ucraniana tem sido muito mais forte do que qualquer um antecipara quando o conflito começou.”

“O que vimos ao longo das últimas semanas tem sido uma mudança das táticas russas, que estão a ser muito mais brutais, atacando infraestruturas civis, não se preocupando com as baixas civis. Claramente, os russos estão a tentar aterrorizar a população ucraniana, na esperança de que o governo de Zelensky capitule perante as exigências russas. Algo que os ucranianos, claramente, não estão preparados para fazer”, continua Graham.

Para o antigo conselheiro de George W. Bush, a ofensiva militar russa foi mal preparada desde o início e estava destinada a falhar. “Além da forte resistência ucraniana”, diz Graham, também “as falhas das forças armadas russas” contribuíram para que Moscovo não conseguisse cumprir os seus objetivos militares no prazo definido e se visse obrigado a recuar, quer militarmente quer diplomaticamente. “Isto era uma operação de grande escala e, claramente, a Rússia não treinou para uma coisa destas. Havia problemas logísticos tremendos, forças a ficarem sem combustível que lhes permitisse continuar, não havia coordenação nas frentes de combate”, afirma o especialista. “Era uma operação militar demasiado grande, com ataques militares no norte, no leste e no sul, muito mal coordenados.”